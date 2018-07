Vendite e clausole di consegna

Le vendite e le clausole di consegna

Nei contratti di compravendita c’è sempre una clausola che riguarda il luogo di consegna delle merci, ovvero “franco magazzino venditore” o “franco magazzino compratore”, ma le spese riguardanti i costi di trasporto delle merci possono essere pagate in entrambi i casi sia dal venditore sia dal compratore. Si verificano così quattro diverse situazioni che comporteranno per il venditore diverse registrazioni in Partita Doppia.

- Vendite “Franco magazzino venditore” con spese di trasporto anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore

* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):

Pagamento fattura del vettore per anticipazioni

(D) Anticipazioni per c/ clienti

(A) Banca c/c

Rilevamento della fattura delle merci

(D) Crediti v/ clienti

(A) Merci c/ vendite

(A) IVA a ns. debito

(A) Anticipazioni per c/ clienti



- Vendite “Franco magazzino venditore” con spese di trasporto pagate dal compratore (il venditore deve solo emettere la fattura per le merci)* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):(D) Crediti v/ clienti(A) Merci c/ vendite(A) IVA a ns. debito- Vendite “Franco magazzino venditore” con spese di trasporto a cura del venditore con suoi automezzi e suo personale* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):(D) Crediti v/ clienti(A) Merci c/ vendite(A) Rimborsi per trasporti(A) IVA a ns. debito- Vendite “franco magazzino compratore” con spese di trasporto pagate dal compratore* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):Fattura del vettore(D) Trasporti su vendite(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriFattura delle merci(D) debiti v/fornitori(A) Crediti v/clienti- Vendite “franco magazzino compratore” con spese di trasporto pagate dal venditore* SCRITTURE CONTABILI (D=Dare) e (A=avere):fattura del vettore(D) trasporti su vendite(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriPagamento di fattura del vettore(D) debiti v/fornitori(A) banca c/cEmissione fattura delle merci(D) Crediti v/ clienti(A) Merci c/ vendite(A) IVA a ns. debito