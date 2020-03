Trasporto

Il trasporto è un elemento chiave in un mondo globalizzato come è quello dei nostri giorni per sostenere la crescente domanda nel volume e nella distanza delle merci da movimentare. Pertanto, la scelta di un mezzo di trasporto efficiente ed economico è essenziale per qualsiasi azienda coinvolta nel commercio internazionale. Ci sono quattro mezzi di trasporto - mare, aria, strada e ferrovia.I principali mezzi di trasporto utilizzati nel commercio internazionale sono il marittimo per il volume e l'aereo per il valore. La strada e la ferrovia sono utilizzate maggiormente per il trasporto nazionale.I documenti di trasporto sono contratti legalmente vincolanti tra il mittente e il vettore e consistono anche come una ricevuta per il trasporto della merce. Essi sono emessi dal vettore e contengono:- tutte le informazioni riguardanti le tre parti coinvolte (il mittente, il mittente, l’ esportatore, il venditore, il mittente; il destinatario, l’ importatore, l’acquirente; il vettore, il corriere, lo spedizioniere, lo spedizioniere, l’ agente marittimo, lo spedizioniere)- informazioni riguardanti il trasporto (le date e i luoghi di partenza e di arrivo, il nome della nave/i dati del volo)- informazioni riguardanti la merce (la descrizione, la quantità, il numero di colli, le dimensioni e il peso).