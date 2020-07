Tasse

Le tasse sono tributi versati dal singolo soggetto per i servizi che gli sono stati forniti da un ente pubblico a seguito di una precisa richiesta.I caratteri di una tassa sono:• La spontaneità del pagamento• La divisibilità del servizioLe tasse si distinguono in diverse categorie:• amministrative: sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o emanazione di atti.• industriali: sono dovute allo stato per servizi di attività monopolistica• giudiziarie: sono tributi dovuti dai privati per qualsiasi atto che concerne le attività giudiziarie• personali: colpiscono la ricchezza in quanto appartenente a una certa persona, quindi tenendo conto delle sue condizioni soggettive• reali: hanno come soggetto solamente la ricchezzaInfine le imposte si distinguono in:• fisse, non modificate in base alla ricchezza• variabili, distinte a loro volta in proporzionali, progressive o regressiveIl contributo è costituito dall’entrata pubblica che l’ente pubblico impone sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti in modo che traggano vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza averli richiesti.I contributi possono essere:• di miglioria• di utenzaLa spesa pubblica può essere finanziata con:• L’aumento della pressione fiscale• L’emissione dei titoli di stato