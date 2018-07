Le società secondo il codice civile

Le società secondo il codice civile possono essere di tre tipi:- società di capitali;- società di persone;- società cooperativa.

Le società di capitali si dividono ulteriormente in:

- società per azioni (s.p.a.);

- società a responsabilità limitata (s.r.l.);

- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Come dice il nome della società, nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale.

Queste società hanno un autonomia patrimoniale perfetta, ovvero le società rispondono solamente con il capitale proprio aziendale.

I soci, tra l'altro, rispondono solo limitatamente alle quote versate, perciò, non viene coinvolto il capitale proprio nei vari soggetti che costituiscono la società.

La società di persone si può dividere in altri due gruppi:

- società in nome collettivo (s.n.c.)



- società in accomandita semplice (s.a.s.)Nelle società di persone prevale sempre l'elemento personale.Siamo una società quando una più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.La responsabilità dei soci è sempre:- illimitata, infatti, tutti i beni dell'imprenditore anche quelli estranei all'impresa vengono coinvolti in caso di fallimento dell'azienda;- solidale, in quanto i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di un qualunque socio;- sussidiaria, essa scatta solo quando il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della società.È per questo motivo che le società di persone si dicono che godono di autonomia patrimoniale imperfetta.

La società cooperativa è una società in cui si esercita un'attività economica ed ha solo scopo mutualistico, quindi allo scopo di soddisfare i bisogni degli stessi soci.