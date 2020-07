Protezionismo e politica valutaria

Protezionismo: insieme di politiche commerciali adottate da un Paese allo scopo di limitare o impedire l’importazione di alcuni prodotti dall’estero.Le giustificazioni adottate sono:• Difesa delle imprese nascenti• Motivi di sicurezza nazionale• Aumento della forza lavoroPer ricorrere a politiche protezioniste:• Dazi doganali: tributi per l’attraversamento delle merci aumentando il presso dei beni importati• Barriere non tariffarie: attraverso contingentamentiPolitica valutaria:Il tasso di cambio indica il prezzo di una moneta in termini di un’altra viene espresso in:• Quotazione certo per certo: quantità di moneta estera che si può comprare con quella nazionale• Quotazione incerto per certo: quantità mi moneta nazionale per acquistare quella esteraLe valute dei Paesi soggette all’acquisto e alla vendita sono nel mercato valutario.Nel mercato valutario gli importatori domandano la valuta estera in cambio di valuta nazionale, gli esportatori offrono valuta estera in cambio di valuta nazionale.• Il tasso di cambio si mantiene stabile se le importazioni e esportazioni sono al pari (bilancia in equilibrio)• Il tasso di cambio diminuisce se le esportazioni sono inferiori (bilancia in disavanzo)• Il tasso di cambio aumenta se le esportazioni sono superiori (bilancia in avanzo)In un sistema con cambi fissi il tasso di cambio tra due Paesi è prestabilito o oscillante entro i limiti.