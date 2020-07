Paradosso dell'acqua e dei diamanti

La teoria dell'utilità marginale fornisce una spiegazione del paradosso dell'acqua e dei diamanti che era stato posto da Adam Smith nell''lndagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni.L'argomentazione di Smith fu ripresa alcuni anni più tardi da David Ricardo (1772-1823), il quale nei suoi Principi dell'economia politica e della tassazione riferendosi al paradosso dell'acqua e dei diamanti .La teoria dell'utilità marginale fornisce ora una spiegazione al paradosso dell'acqua e dei diamanti attribuendo la determinazione del valore dei beni alla loro scarsità relativa. L'acqua, pur essendo utile è generalmente abbondante, mentre i diamanti, sicuramente meno utili dell'acqua, si trovano con difficoltà. La loro scarsità relativa, che influenza la loro utilità marginale, sarebbe dunque la spiegazione del loro differente prezzo.Non dobbiamo tuttavia ritenere che ciò che è scarso abbia sempre un grande valore. Come sosteneva anche Ricardo infatti la scarsità di un bene ne aumenta il valore soltanto se esiste qualcuno che ritiene che quel bene sia utile. Inoltre la scarsità relativa di un bene può variare in rapporto al luogo e alle circostanze. Così, per esempio, l'acqua è di norma abbondante sulla Terra, ma può diventare scarsa nelle regioni desertiche o con precipitazioni scarse: in tal caso il suo prezzo può diventare elevato. L'aria che respiriamo è di norma disponibile in quantità illimitata e il suo prezzo è quindi nullo; ma per gli astronauti che vanno nello spazio essa diventa un bene scarso; per questo le bombole di ossigeno, indispensabili alla loro sopravvivenza, sono molto costose.