Motivi per cui un individuo detiene moneta liquida

Secondo la teoria keynesiana ci sono tre motivi per cui un individuo detiene moneta liquida:Motivo Transitivo (necessità di spendere denaro quotidianamente) e Precauzionale (far fronte a spese impreviste) dipendono dal reddito dell’individuo.Motivo Speculativo (disponibilità liquida per investimenti) è legato al saggio d’interesse che aumenta con la diminuzione del tasso di interesse.Teoria quantitativa:m*v=p*qLa relazione dimostra che la somma di moneta necessaria a compiere tutti gli scambi di un determinato periodo ti tempo (m*v) corrisponde al valore monetario di tutte le merci scambiate (p*q).m = quantità di monetav = velocità di circolazionep = livello generale dei prezziq = somma della quantità dei beni scambiatiGli organismi europei, nati con il trattato di Maastricht, sono orientati principalmente alla stabilità dei prezzi:Sistema Europeo delle Banche Centrali, definisce e attua la politica economicaBanca centrale Europea, cuore della SEBC, ha il controllo della monetaGli strumenti operativi a disposizione della BCE per realizzare gli obbiettivi sono:Operazioni di mercato aperto, acquistare o vendere titoli nel corso di asteOperazioni attivabili su iniziativa delle controparti, Stati si rivolgono per essere finanziate o depositare una quantità di monetaVariazioni della riserva obbligatoria.