Modelli economici

L'economia ambisce a essere una scienza al pari della chimica o della fisica,vuole cioè proporre una spiegazione dei fenomeni oggetto di indagine non di tipo particolare, ma avente carattere di generalità, ovvero di vera e propria legge. L'economista è quindi uno scienziato, anche se si tratta di uno scienziato che opera in condizioni molto particolari.L'economia politica infatti non è una scienza naturale come la chimica e la fisica, ma una scienza sociale, ossia una scienza che studia i comportamenti umani: dunque l'economia ha a che fare con il comportamento e le decisioni delle persone in un dato contesto sociale ed e destinata a modificarsi in relazione al tempo e a al luogo in cui tali decisioni maturano.Così, diversamente da quanto accade ai colleghi scienziati che studiano la materia, come i chimici o i fisici, l'economista non può normalmente verificare le proprie teorie o intuizioni attraverso esperimenti concreti.Per esempio, mentre un chimico, per sapere che cosa accade unendo un atomo di cloro con un atomo di idrogeno mescola le due sostanze in laboratorio e poi ripete l'esperimento in condizioni diverse quanto a luce, temperatura, calore, al fine di stabilire come in realtà vanno le cose, l'economista non può provare a licenziare qualche migliaio di persone o raddoppiare il livello dei prezzi o ancora modificare a piacere l'imposta sui prodotti inquinanti del suo Paese per vedere quali conseguenze questi fatti producono sul funzionamento del sistema economico. Egli è invece costretto a procedere organizzando la propria ricerca soltanto sulla base dei dati che può raccogliere osservando il sistema sociale, dati che però generalmente dipendono da un molteplice insieme di circostanze che non è facile isolare e analizzare.