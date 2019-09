Bisogni economici

I bisogni economici

Soggettivi

Illimitati

La scala dei bisogni individuali

Bisogni fisiologici

Bisogni di sicurezza

Bisogni di appartenenza e riconoscimento sociale

Bisogni di stima

Bisogni di autorealizzazione

Classificazione dei bisogni

Primari

Secondari

Totalmente saziabili

Risorgenti

Individuali

Collettivi o pubblici

Attuali

Futuri

Originari

Indotti

Persi può intendere la mancanza di qualcosa che sia ritenuto da ognuno utile o indispensabile; questa mancanza costituisce uno stato di insoddisfazione che porta un soggetto a compiere azioni atte a porvi rimedi.Ci sono bisogni che hanno origine nell’interiorità dell’essere umano, come il bisogno di libertà o di affetto.L’economia si occupa invece deiper i quali: esiste un mezzo adatto al loro soddisfacimento, questo mezzo è raggiungibile pagando un prezzo, questo mezzo è disponibile in quantità limitata in rapporto alla richiesta di tutti gli individui.sono:: in quanto sono avvertiti con intensità diversa da persona a persona;: in quanto soddisfatto un bisogno, altri se ne presentano in continuazione.Ogni individuo ordina i bisogni in funzione della loro intensità, così si forma la “”, che dimostra come l’interesse dell’individuo si sposti in continuazione verso nuovi bisogni; essa è soggettiva e illimitata.Secondo la classifica di Maslow i bisogni sono ordinati gerarchicamente, secondo lo schema di una piramide, su cinque livelli:1.: fame, sete, vestiti, salute;2.: sicurezza fisica ed emotiva, relativamente all’economia, all’ambiente, all’ordine pubblico, alla pace;3.: amicizia, affetto, compagnia, gruppi sociali;4.: autostima e stima da parte degli altri con il rispetto e ammirazione;5.: essere consapevoli delle proprie risorse e capacità.Per Maslow solo quando l’individuo soddisfa i bisogni primari (fisiologici), tende alla soddisfazione dei bisogni successivi.I bisogni economici possono essere classificati in funzione della loro necessità in:: se sono indispensabili per la vita (fame, sete);: se derivano da esigenze che sorgono nell’individuo dopo aver soddisfatto i bisogni primari.I bisogni primari sono avvertiti più o meno con le stessa intensità da tutti, invece i bisogni secondari variano da individuo a individuo (sono molto soggettivi).In funzione della loro saziabilità i bisogni possono essere:: se vengono definitivamente soddisfatti con il consumo di un determinato bene;: se una volta soddisfatti a distanza di tempo si ripresentano con le stessa intensità (per esempio la fame).In funzione del contesto sociale possono essere:: a cui ciascuno provvede autonomamente;: dei quali si occupa l’autorità centrale (l’ordine pubblico, la viabilità).Considerando l’ambito temporale si possono definire in:: se devono essere soddisfatti in breve tempo (per esempio avere un lavoro);: il cui soddisfacimento deve essere programmato per tempo (per esempio avere la pensione).In funzione della loro origine i bisogni si possono definire in:: se dipendono da una manifestazione autonoma della personalità dell’individuo;: se conseguenti all’azione esercitata da circostanze esterne.