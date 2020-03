Investimenti bancari etici

Meccanismo di esclusione o screening negativo

Screening positivo

Le banche etiche, così come le banche regolari e le società di investimento, hanno sviluppato tutti i tipi di "fondi etici" (chiamati anche "investimenti socialmente responsabili" (SRI), fondi sociali o verdi). Questi fondi investono in attività finanziarie proprio come un normale fondo comune d'investimento. Ma a differenza di un fondo regolare, i fondi etici guardano molto attentamente alle entità che emettono i titoli.Per giudicare la sostenibilità di un'azienda o di un'organizzazione vengono presi in considerazione diversi indicatori, tra cui:- il modo in cui opera all'interno dell'azienda: gli aspetti sociali e ambientali delle proprie operazioni, come le condizioni di lavoro e di lavoro, il riciclaggio e il consumo di energia- come le sue politiche, i suoi servizi e i suoi prodotti hanno un impatto sulla società- come l'emittente contribuisce attivamente a promuovere lo sviluppo sostenibile: ad esempio, progettando nuovi prodotti che favoriscano migliori pratiche sociali o ambientali Sulla base di questi dati, i fondi utilizzano poi diverse strategie per selezionare le aziende o le entità in cui investire:I fondi etici possono escludere entità con politiche, pratiche o prodotti/servizi inaccettabili. Ad esempio, alcuni fondi hanno dichiarato di NON investire in aziende coinvolte nel commercio di armi, nella sperimentazione animale (medica e cosmetica), nelle pellicce, nel tabacco, nella pornografia, nei regimi oppressivi, nella distruzione ambientale, nell'energia nucleare e nel gioco d'azzardo.I fondi etici possono anche scegliere di sostenere attivamente gli enti che hanno in atto le giuste politiche sociali e ambientali (pratiche di lavoro a favore dei dipendenti, gestione aperta, gestione dei rifiuti, ecc.) Inoltre, possono cercare attivamente di finanziare le aziende che promuovono prodotti rispettosi dell'ambiente, l'istruzione e la formazione dei dipendenti, la salute e la sicurezza dei lavoratori e le energie rinnovabili.