Inflazione - Effetti e strategie

Inflazioni: effetti

Le strategie anti inflazione

Gli effetti dell’inflazione sulla distribuzione del reddito- Colpisce soprattutto coloro che percepiscono redditi fissi che mantengono lo stesso reddito nominale ma diminuisce il reddito reale (potere d’acquisto)- Indicizzazione: viene aumentato il valore nominale dei redditi per mantenere lo stesso potere d’acquisto- Spirale salari-prezzo-salari- Fiscal drag: determina l’applicazione di aliquote sempre più alte in corrispondenza di scaglioni di reddito più elevatiEffetti dell’inflazione nei rapporti obbligatori:- Avvantaggia i debitori che dovranno pagare una somma il cui potere d’acquisto è diminuito rispetto a quando è nato il debito- Svantaggia i creditori che otterranno la quantità di moneta ad un valore inferioreEffetti dell’inflazione sulla produzione e sul consumo:- Avvantaggia gli imprenditori speculatori, che investono in scorte e svantaggia gli imprenditori che investono in impianti- Svantaggia i consumatori: i consumi si riducono sia nell’aspetto quantitativo sia nell’aspetto qualitativo- Nei rapporti commerciali internazionali l’aumento dei prezzi causa un’ incremento delle importazione e una diminuzione delle esportazioni- Fa aumentare la spesa pubblica perché lo stato deve sopportare oneri maggiori per pagare gli stipendi e per fornire i servizi pubblici essenziali- Quando la causa è l’eccesso di domanda si devono ridurre i consumi incrementando le imposte- Quando la causa è l’inflazione da costi si deve attuare una politica dei redditi complessiva attraverso un patto sociale, ovvero un accordo tra lavoratori e datori di lavoro- Quando la causa è l’eccesso di moneta bisogna programmare un tasso di crescita dell’offerta di moneta collegato alla crescita del reddito reale