Fondamenti dell’azienda e azienda come sistema

L'azienda è un'organizzazione economica destinata a durare nel tempo formata da persone e da beni , questa azienda effettua inoltre una serie di operazioni coordinate tra loro al solo scopo di soddisfare i bisogni umani.

Alle famiglie corrispondono le aziende di consumo, in cui l'attività consiste principalmente nel consumo dei beni e dei servizi per soddisfare i vari bisogni dei familiari.

Alle imprese corrispondono le aziende di produzioni, che producono i beni o presto nei servizi da destinare successivamente allo scambio.

Alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni non profit corrispondono, invece, le aziende composte di consumo e di produzione, che presentano entrambi i caratteri delle due tipologie precedenti.

Gli elementi di un'azienda sono cinque:

- le persone, coloro che svolgono nell'azienda sia alle attività manuali sia le attività intellettuali;

- i beni economici che sono consumati, trasformati in altri beni o servizi o scambiati direttamente sul mercato;

- l'organizzazione che è stabile in quanto è destinata a durare nel tempo;

- le operazioni che sono tutte coordinate tra loro e queste danno vita alla gestione aziendale;

- il fine che è il soddisfacimento diretto o indiretto dei vari bisogni umani.

L'azienda si può anche definire un sistema, in quanto tutti e cinque gli elementi che la compongono sono coordinati tra loro per raggiungere un obiettivo comune.

L'azienda è un sistema aperto e dinamico.

Aperto poiché l'azienda è inserita in un ambiente esterno, con il quale stabilisce continui legami, ad esempio stabilisce rapporti con i mercati di acquisizione, sui quali acquista i fattori da impiegare nella produzione virgola e con i mercati di sbocco, sui quali vende i beni o presso i servizi prodotti dalla sua attività.

Sistema dinamico poiché l'azienda è in continua mutazione per adeguarsi hai tutti i cambiamenti che avvengono all'interno e nell'ambiente esterno.