Fini economici dell'imprenditore

+/- T = Plt – Ct

Lo scopo dell’è di produrre beni e servizi e conseguire un utile con la loro vendita. Egli dovrà prevedere o sapere anticipatamente: la quantità e il prezzo dei prodotti che potrà vendere (prodotto lordo totale, Plt), e la quantità e il prezzo dei fattori produttivi che dovrà acquistare (costo totale, Ct).Ildell’imprenditore è il tornaconto (+/- T), esso risulta da:Il profitto aumenta quando aumenta il prodotto lordo totale o diminuisce il costo di produzione; su queste due grandezze l’imprenditore deve agire per ottenere i suoi fini economici, e se le sue previsioni risultassero errate non verrà conseguito un utile ma una perdita (rischio d’impresa).Il prodotto lordo dipende dall’interesse del mercato nei confronti del bene offerto, in funzione del suo rapporto qualità-prezzo; invece il costo di produzione dipende dall’efficienza tecnica ed economica dell’impresa.L’consiste nel riuscire a ricavare da un insieme limitato di risorse la maggior quantità possibile di prodotto finale (massimizzazione di risorse scarse); la tecnica è quella specifica del ciclo produttivo ed è predisposta dall’imprenditore e dai suoi collaboratori.L’riguarda le variabili monetarie legate all’impiego dei fattori della produzione e dipendono dalla dimensione. La grande azienda può effettuare importanti investimenti in pubblicità e ricerca, utilizzando anche strumenti finanziari come il credito bancario o l’emissione di titoli di credito; oppure può effettuare economia di scala, che consistono in una riduzione dei costi acquistando le materie prime in grandi quantità a prezzi vantaggiosi.A volte, nelle grandi aziende si possono verificare diseconomie organizzative, e la produttività della manodopera può essere inferiore; allora le aziende, per essere efficienti, devono avere la giusta dimensione in funzione della attività svolta.