Cause determinanti il fallimento del mercato

L'efficienza dei mercati dipende dal sistema dei prezzi. Come abbiamo detto infatti, se ogni individuo possiede una dotazione iniziale di risorse ed esiste piena libertà di produzione e scambio, il mercato può garantirgli la possibilità di avere ciò che più gli interessa.Non sempre però paghiamo tutti i risultati di una attività produttiva alla quale siamo interessati.Supponiamo per esempio che la produzione di pneumatici per automobili sia altamente inquinante, ossia che le aziende che producono pneumatici immettano nell'aria fumi pericolosi per la popolazione che abita nella zona. Gli effetti dell'inquinamento si scaricano sulla popolazione, ma non costituiscono un costo per l'impresa e perciò non vengono conteggiati nel prezzo dei pneumatici. L'azienda dunque continuerebbe a produrre pneumatici e gli automobilisti ad acquistarli secondo le loro necessità senza curarsi del danno provocato alla popolazione.Situazioni come questa costituiscono casi di esternalità e possono essere risolti soltanto attraverso l'intervento del soggetto pubblico che può operare con due diverse modalità: intervenendo attraverso il sistema fiscale sui prezzi, oppure introducendo un sistema di norme che imponga condizioni diverse da quelle del mercato.In questo modo è possibile realizzare un efficace sistema di controllo che da un lato impedisce la creazione di una situazione di squilibrio fra prezzi e concorrenza e, dall’altro, favorisce la rientranza di eventuali esternalità negative che potenzialmente potrebbero anche minare la stabilità del mercato economico.