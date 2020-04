Bonifici e giroconti bancari

I bonifici e i giroconti rappresentano le principali forme tecniche con cui le banche intervengono nel sistema dei pagamenti. Il bonifico bancario è un'operazione con la quale il debitore ordina a una banca di trasferire a favore di un proprio creditore (su un conto corrente a lui intestato) una determinata somma, che versa direttamente (in contanti o con assegno) o che si fa addebitare sul proprio conto corrente.In pratica, il bonifico è un ordine di accreditamento in conto corrente a favore di una persona. Non necessariamente chi ordina il bonifico è correntista della banca presso cui viene effettuata l'operazione: infatti l'ordinante può anche versare l'importo per cassa presentandosi in una filiale.Il giroconto bancario differisce dal bonifico per il fatto che entrambe le parti, debitore e creditore, sono titolari di conti correnti presso una stessa banca o presso banche diverse. Quindi, sia nel giroconto, sia nei bonifici nei quali l'ordinante è un correntista, il regolamento del rapporto tra debitore e creditore avviene attraverso dei semplici movimenti contabili, e cioè:un addebito sul c/c intestato al debitore, le cui disponibilità bancarie di conseguenza diminuiscono;un accredito sul c/c intestato al creditore, le cui disponibilità bancarie di conseguenza aumentano.I bonifici in euro all'interno dei paesi dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (o SEPA) sono effettuati con il bonifico europeo unico o SEPA Credit Transfer (SCT), uno strumento di pagamento che ha caratteristiche uguali per tutti i paesi aderenti.