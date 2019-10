Tipi di disegno

I disegni con cui si esprime un progetto vengono suddivisi in quattro tipologie principali.: sono i disegni preliminari quelli che abbozzano l'idea, gli studi su cui si concretizza il progetto, questo tipo di disegno contiene già notizie importanti come le dimensioni il tipo di lavorazioni e materiali.: questi disegni hanno la funzione di comunicare a chi legge, tutte le informazioni necessarie e sufficienti alla rappresentazione e descrizione di pezzi singoli o di parti che vanno a costituire meccanismi più complessi. Sono ufficialmente lo strumento controllato e approvato in sede di progetto e di produzione, per mezzo del quale l'operatore addetto alla produzione, costruirà materialmente il pezzo.: questi disegni danno informazioni sia sul montaggio che sul funzionamento di apparecchiature e meccanismi che sono costituiti da più pezzi separati, un esempio di disegno di insieme è il disegno esploso.: vengono utilizzati per rendere più facile e immediata la comprensione del progetto. e spiegano ancora meglio le caratteristiche volumetriche e quelle funzionali. esempi di questa tipologia di disegni sono gli assonometrici e prospettici, gli spaccati e gli schemi di funzionamento.I disegni possono anche avere una ulteriore suddivisione più analitica per esempio in funzione della loro finalità oppure nel riferimento alla tecnica di costruzione o ancora considerando il tipo di notizie che vengono trasmesse. esistono però delle norme unificate che stabiliscono termini e definizioni di più frequente impiego relativi ai vari tipi di disegno tecnico.