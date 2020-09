Piccoli spazi, spazi attrezzati e piante in contenitore

Piccoli Spazi

verde di pertinenza

Spazi Attrezzati

Piante in contenitore

possono essere considerati come delle aree di risulta da altre destinazioni del territorio, di modeste dimensioni, di forma non sempre regolare; possono essere situate ai margini di piazze, strade, edifici o svincoli stradali. La loro limitata ampiezza ne impedisce una fruizione diretta.La manutenzione di questi spazi deve essere accurata, in mancanza di cure queste aree perdono quell'effetto estetico cui si fa affidamento per dare un’immagine adeguata della città.Le stesse caratteristiche e funzioni presentano gli spazi a verde pubblico prospicienti i singoli edifici, che a volte vengono chiamati “”.Glicomprendono quelle superfici più o meno estese che dispongono di attrezzature ricreative che ne favoriscono la fruizione. In questa tipologia rientrano le aree a verde realizzate a livello di quartiere.In questa categoria possono rientrare anche gli spazi a verde condominiali o privati.Lesono un elemento importante del sistema a verde e spesso rappresentano l’unica possibilità di inserire la vegetazione all'interno delle città.Le piante in vaso pongono dei problemi che attengono da una parte alla compatibilità spaziale tra esemplare e contenitore, e dall'altra parte all'obbligatorietà di un’attenta e onerosa manutenzione.In mancanza di queste attenzioni, dopo l’impianto questi contenitori perdono completamente quelle caratteristiche di pregio estetico per le quali sono utilizzati nell'arredo a verde.