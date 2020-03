L’oggetto della rappresentazione

L’oggetto della rappresentazione è una costruzione e non un dato immediato, è un concetto visivo che prende corpo in un significante. Ogni rappresentazione è uno schema e la semiotica a studiato i diversi tipi di iconicità, a partire dal lavoro pionieristico di Moles già nel suo catalogo del 65 in cui si classifica l’immagine in 12 gradi.La fotografia ritoccata, che è ogni modalità mimetica delle percezioni generate dall’immagine. La sua funzione comunicativa è fondamentalmente quella di far vedere fenomenicamente per la prima volta.La semplificazione al tratto, che è ottenuta tracciando una linea di contorno. Il suo effetto è di semplificazione con funzione descrittiva, in quanto pone l’accento sugli aspetti morfologici di ciò che rappresenta.Il disegno costruttivo, che ha una funzione operativa in quanto mette in grado di ricostruire l’evento oggetto e di agire servendosi del messaggio del testo.Lo schema costruttivo normalizzato, che utilizza le relazioni topologiche e la composizione strutturale con funzione operativa più ampia di quella precedente.Il diagramma di flusso, che gode di ancora maggiore libertà e a una funzione operativa. Lo schema di campo, che svolge una funzione evocativa in quanto implica che il destinatario si immagini qualcosa.L’astrazione perfetta, che rappresenta infatti l’oggetto solo tramite segni, o regole con combinazioni del tutto convenzionale.La struttura del testo pubblicitarioIl testo pubblicitario deve essere scomposta nelle sue articolazioni che comprendono sia l’immagina sia le parole, per poi esaminare le relazioni tra esse e venire infine del composto nella sua unità di senso. Tali articolazioni comprendono anzitutto il titolo e l’immagine che hanno lo scopo di fermare l’attenzione; il testo di accompagno spiega e sviluppa quanto viene annunciato nel titolo e nell’immagine: è una parte importante dell’annuncio e bisogna pertanto prestare particolare attenzione alla parte iniziale e finale e alle parole chiave che in essa appaiono. L’immagine del prodotto, il nome dell’azienda, il simbolo del marchio aziendale e la frase conclusiva firmano l’annuncio: sono l’mittente del testo.