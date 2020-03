La modulazione della linea

La linea può essere una linea-corpo, che costituisce cioè il corpo stesso dell’oggetto. Siusa per oggetti particolarmente sottili come per esempio una corda o un braccio o una gamba di un personaggio. La linea-oggetto è particolarmente importante nel disegno di diagrammi e progetti in quanto porta con sé una connotazione di ipersemplificazione.Può essere una linea-contorno, che delinea il contorno di un oggetto; può essere piatta o modulata. La linea piatta delinea i contorni e proprio per questo è strumento adatto a mettere in evidenza solo l’essenziale o lasciare in evidenza altri elementi come il dialogo narrativo. La linea modulata invece aggiunge un effetto espressivo alla funzione di individualizzazione di contorno, fornendo maggiori informazioni sugli spessori e sull’illuminazione.La linea può anche creare un reticolo o una tessitura che dia l’idea dell’intensità e della luminosità di una superficie. Le tessiture sono costituite da tratteggi ed ai reticoli. La macchia nera è un caso-limite della tessitura; la funzione della tessitura è essenzialmente espressiva: dice come sono gli oggetti che la linea-contorno ha individuato e permette effetti di contrasto tra zone luminose zone scure, può anche dare il tono emotivo di una situazione oscena.Il disegnoIl fumetto è disegnato, e perciò le strutture portanti del suo linguaggio sono la modulazione della linea e il rapporto contorno tessitura. La linea è alla base del disegno, il modo in cui la linea di contorno viene ingrossata e assottigliata, curvata o spezzata, e l’elemento determinante del disegno. Con questa modulazione possibile esprimere staticità o dinamicità.