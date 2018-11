Il marchio

Funzioni del marchio-logo

Fasi di progettazione di un logo

Normativa applicazioni

Riguardo alla registrazione

Riguardo alla tipologia può essere

Il marchio è l'elemento distintivo dell'azienda della marca e dei suoi prodotti; può essere una parola, una figura o un segno.-identificazione-differenziazione: permette di riconoscere l'azienda in tutti i contesti in cui si presenta;-appropriazione: dichiara l'appartenenza del prodotto;-comunicazione-evocazione: esprime in maniera connotativa e simbolica la filosofia dell'azienda.Connotativa (soggettivo , personale) Denotativa (oggettivo, condivisibile da tutti)Quali caratteristiche deve possedere?Deve essere originale e distintivo, avere natura simbolica, essere sintetico, avere dimensioni flessibili, mantenere inalterata l'espressività ed essere adatto ai media.1- ricerca settoriale sulla concorrenza (bank-marketing)2- analisi del brief3- ricerca del lettering4- ricerca valenze percettive e formali5- codifica cromatica6- normativa applicazioniLogotipo= versione positiva, negativa, ridotto <2 cm, ingrandito >20 cm, versione out line, versione con spaziature, versione su fondi colorati.Marchi di fatto (non registrato)Marchi registrati (prodotto giuridicamente)Marchi di sbarramento-> riguardo alla funzione: di commercio (coop), aziendale (adobe), di prodotto(illustrator, in-desing, photoshop)Denominativo-logogramma: tipogramma (font essenziali) logotipo (font inventati).Grafico letteriale-fonogramma: monogramma (iniziali dei nomi) sigle acronime.Figurativo-simbolico-iconogramma: naturalistico(pittogramma) grafico geometrico (ideogramma).Entrambi emblematici, allusivi e associativi.Astratto-diagramma: elemento senza alcun livello di referenzialità, pur astrazione geometrica.Gestuale.Patronimico: prende il nome dal padrone.Numerico.Fotografico.