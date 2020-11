Società in accomandita semplice - domande

Società in accomandita semplice - domandePer quale motivo la quota dei soci accomandanti è liberamente trasferibile agli eredi degli stessi?Per evitare di liquidare la quota e perché gli accomandanti non hanno potere di amministrazione ma appartano solamente capitale nella società.Per quale motivo la quota dei soci accomandatari non può essere trasferita se non con il consenso di tutti i soci?Non può essere trasferita poiché questo comporterebbe una modifica dell’atto costitutivo.Per quale motivo un socio dovrebbe entrare come socio occulto in una società di persone?Un socio entra in una società di persone come socio occulto per poter partecipare all’attività di un’impresa senza rimetterci con il patrimonio personale, finché non viene scoperto che lui vi partecipa.Per quale motivo una società occulta si presenta agli occhi dei terzi come impresa individuale?Perché vuole limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del gestore.Per quale motivo un socio accomandante il cui nome compaia nella ragione sociale di una s.a.s. diventa automaticamente socio accomandatario?Perché nella ragione sociale di una società in accomandita semplice devono essere presenti solo i nomi di uno o più soci accomandatari.In presenza di quale atto un socio accomandante può compiere atti di amministrazione in una s.a.s.?Solo in presenza di una procura speciale.