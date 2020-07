Proprietà pubblica

Le p.a. possono essere proprietarie di beni o possederne. Sono soggette sotto questo punto di vista alle stesse norme del codice civile, anche per quanto riguarda i vincoli. Però vi sono delle peculiarità, legate al fatto che le amministrazioni svolgono appunto funzioni pubbliche. Tali peculiarità riguardano l’uso dei beni, la loro circolazione e tutela.In base alla loro utilizzazione, i beni pubblici si dividono in 3 categorie:Beni destinati alla fruizione da parte dei cittadini, il proprietario non corrisponde all’utilizzatore. Possono essere fruiti da tutti i cittadini, ma è possibile che vengano attribuiti diritti di esclusivi a determinati soggetti, perché quel bene può tollerare un numero limitato di utilizzatori.Beni che per p.a. utilizzano per lo svolgimento delle loro funzioni, anche se le amministrazioni in questo caso sono sia proprietarie che utilizzatrici, sono comunque beni utilizzati dalle p.a. per la cura dell’int pubblico. Pensiamo alle scuole, alle caserme…Beni che le p.a. utilizzano non per lo svolgimento delle loro funzioni ma per ottenere utilità economiche, pensiamo agli immobili dati in locazione.Un’altra distinzione:Beni naturali (fiumi, lido del mare)Beni artificiali (strade, edifici)Importante ai fini dell’individuazione della proprietà pubblica: per i beni naturali non vi è bisogno di un atto che la dichiari, mentre può essere necessario per quelli artificiali.