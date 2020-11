Diritto d’autore

Sono soggette a diritto d’autore le opere dell’ingegno (opere nel campo culturale) che devono essere creative e frutto dell’elaborazione personale. Il diritto d’autore da la paternità dell’opera.Nasce con la creazione dell’opera e quindi si ha la proprietà a titolo originario. Con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) si registra l’opera al fine di rendere pubbliche le opere con diritto d’autore e per tutelare quest’ultimo.Si depositano ogni 5 anni ma si possono rinnovare sempre.Il diritto morale dell’autore non può essere trasferibile poiché è un diritto della personalità.Si manifesta con il:- Diritto al riconoscimento della paternità dell’opera- Diritto di inedito (scegliere se pubblicare o meno l’opera)- Diritto di anonimo (scegliere se pubblicare l’opera con il proprio nome, con uno pseudonimo o anonimamente)- Diritto di opporsi a modifiche dell’opera non condivise- Diritto di pentimento (scegliere di ritirare l’opera dal commercio)Il diritto patrimoniale dell’autore è il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera e di pubblicarla. Si estingue dopo 70 ani dalla morte dell’autore, dopo ognuno ha diritto a pubblicarla. Può essere trasferito tramite licenza (durata limitata ma rinnovabili) o dato in proprietà (durata illimitata); in entrambi i casi l’autore ha diritto ad un compenso corrispondente ad una % sulla vendita.