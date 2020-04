Purgatorio e simboli

Dante entra nel Purgatorio vero e proprio avendo fatto un sogno, perchè si trovava nell'Antipurgatorio. Egli aveva sognato un’aquila, che lo prendeva e lo portava in alto. Virgilio, che lo vede scosso, sa già che sogno ha fatto Dante e gli fa un’interpretazione del sogno appena fatto.Questo interesse per i sogni da parte di Dante però non nasce direttamente con la Divina Commedia, ma anche in precedenza.Nella Vita Nova Dante mette inscena un topos letterario: egli fa un sogno in cui Beatrice mangia il cuore di Dante.Anche nella Bibbia sono sempre presenti i sogni (Sia nell’antico sia nel nuovo testamento): il sogno di Abramo, di Giuseppe, di Giacobbe, e questo Dante lo sapeva.Biblioteca di Dante1. Bibbia2. Eneide di Virgilio;3. Grandi riassuntoni di Iliade ed Odissea, di Omero;4. Etica Nicomachea di Aristotele5. Libro della Scala di Maometto (fonti islamiche): si immagina che il profetarealizzi un viaggio negli inferi.Possiamo anche immaginare che egli potesse aver letto anche delle traduzioni in latino del Corano, in quanto si parla di un viaggio dell’aldilà.6. Le Bucoliche e le Georgiche di Virgilio, considerato da Dante il più grande poeta di sempre;7. Le metamorfosi di Ovidio: tutti i riferimenti che sono presenti nella commedia vengono da Ovidio, uno dei più importanti per Dante.