Canto 6 Inferno - Riassunto (6)

Riassunto del Canto 6 dell'Inferno

Commento

Dante riprende i sensi, e a i suoi occhi si presenta un nuovo spettacolo di sofferenze e tormenti: sotto alla pioggia mista a tempesta, nel fango, ci sono i peccatori golosi. A custodire il girone c’è il demonio dalle tre teste: Cerbero; il quale vedendo i due poeti si esibisce un uno spettacolo orribile fino a che Virgilio, con una manciata di terra riesce a distoglierlo da ciò che stava facendo e a calmarlo, riuscendo a far entrare i due nel cerchio.Entrando, solo uno dei golosi riesce a sollevarsi, ma il suo viso è pieno di fango non facendo vedere il suo vero volto: è Ciacco. Dante scoprendolo prova molta sofferenza per lui, ma vuole ancor di più conoscere ciò che succederà a Firenze.Ciacco racconta di come le parti si succederanno al governo, fino a che i Neri riusciranno a prevalere e per i Bianchi non rimarrà che l’esilio e la rovina. Lui interrompe il discorso, ma Dante, curioso di sapere cos’era successo ad alcuni personaggi che aiutarono molto la città, scopre una verità che lo fa rattristire ancor di più: sono all’inferno.Virgilio ricorda poi a Dante che dopo il giorno del giudizio universale, quando le anime saranno unite al corpo, il supplizio sarà ancora maggiore.I due poeti infine arrivano nel punto dove si può scendere al girone successivo, custodito da Pluto.In questo canto sono presenti 3 temi principali: la politica (quando si parla di come sarà tetro il futuro per Firenze), il problema della salvezza e il Giudizio universale con la resurrezione dei corpi (infatti il poeta addentrandosi sempre più nell’aldilà cerca di capire quale sia la relazione tra i valori umani e divini).Il racconto ora diventa sempre più concreto e diretto con uno stile comico, ovvero realistico, colorito e immediato, tendente verso il basso e a volte perfino violento. L’abbassarsi dello stile si può osservare soprattutto nella descrizione dei golosi e di Cerbero, dove la scelta lessicale insiste sull’aspetto disgustoso.Dante in questo girone incontra Ciacco, che profetizza la tragedia che accadrà a Firenze per colpa di un popolo superbo, avaro e invidioso, e si sente preso in causa facendo parte della fazione dei Bianchi.Mi ha colpita molto la crudeltà con cui venivano trattati i golosi nell’inferno, pieni di fango e sferzati da una tempesta insistente e la sincerità oscura con cui Ciacco prevede il futuro di Firenze, che sarà tetro per Dante.