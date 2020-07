Canto 12 Inferno - Analisi

XII canto

Dante e Virgilio arrivano al nuovo cerchio attraverso un passaggio, una frana che si è creata quando Cristo è risorto ed è sceso nell’inferno, ed è sorvegliata dal. Questo si dimostra aggressivo verso i due, e solo dopo gli insulti di Virgilio si calma. Siamo nel, in questa zona,, il, ci sono tre cerchi concentrici.Nel primo c’è un, che è colmo di sangue, intorno a cui ruotano i centauri, mezzo uomo e mezzo cavallo. Figure diaboliche perché appunto metà uomo e metà cavallo. Qui sono immersi i, quindi gli omicidi. Questo da l’occasione a Dante, d'inveire contro la avidità e l’ira, che molto spesso sono alla base di questo peccato.Poi avremo nel II cerchio i, e il III cerchio i. Dante chiede a Virgilio se può parlare con, uno dei centauri più famosi, e Virgilio gli spiega che i centauri, sono aguzzini violenti, contro coloro che appunto sono macchiati di violenza contro il prossimo. A un certo punto Chirone si accorge che Dante è vivo, e Virgilio ancora una volta lo conferma spiegando che si tratta di un viaggio voluto da Dio. Dopo di ciò Virgilio chiede a Chirone se può prestargli un centauro che gli possa fare da guida senza che anche loro passino dal sangue. In questo cerchio sono immersi nel sangue a diversi livelli a seconda dei loro peccati, e mentre, il centauro che li trasporta, li accompagna, mostra a Dante i vari personaggi. Indica prima i, che sono immersi fino alle ciglia, poi gli, che sono immersi fino alla gola, e poi vari generi come idi cui, alcuni tenevano fuori la testa altri l’intero petto. Il livello del sangue aumentava a seconda del punto in cui i dannati dovevano essere puniti. Ildi questo cerchio è che nella loro vita hanno sparso sangue altrui ora sono immersi nel sangue che bolle.