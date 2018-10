Critica e fiducia dell'Impero e della Chiesa

La critica alla corruzione dell'impero e della Chiesa

Fiducia negli istituti universali (Impero e Chiesa)

II Paradiso quale società utopica

ll Purgatorio quale percorso di riscatto

Al centro della critica rivolta da Dante al presente stanno le grandi istituzioni dell'Impero e della Chiesa, entrambe profondamente colpevoli per aver rinunciato alla propria missione, temporale e spirituale, di guide. Contro gli imperatori disinteressati della logica universalistica che competerebbe loro e attenti solo ai propri interessi locali, Dante scrive in più occasioni parole di fuoco. Contro la Chiesa, corrotta tanto nelle sue alte gerarchie quanto nei suoi esponenti più umili, valgono gli innumerevoli esempi addotti, fino alle fiere parole di san Pietro, fondatore della Chiesa e primo papa.Tuttavia resiste intatta la fiducia di Dante nella funzione storica provvidenziale di Impero e Chiesa, ed egli è pronto a riconoscere nel progetto di Arrigo VII una rinascita della missione imperiale, restando fedele alla nobile iniziativa dell'imperatore anche molti anni dopo il fallimento di essa e dopo la morte di Arrigo. Egualmente, è ricordata con nostalgia e devozione l'umile militanza dei primi cristiani, le cui orme vengono seguite nel presente da pochissimi, cui Dante non manca in ogni caso di rendere omaggio, come avviene per esempio con san Domenico e con san Francesco.Come l'Inferno rappresenta una condizione definitiva di condanna, così il Paradiso è dedicato a descrivere una società di perfetta concordia e di armonia; interpretabile anche come utopia politica, cioè come modello ideale. Non è un caso che proprio dal Paradiso venga ricordata, come esempio di civiltà e pace, la Firenze antica.Più interessante ancora è il caso del Purgatorio, che descrive l'unico regno dell'aldilà inserito in una prospettiva strutturalmente temporale, ove si alternano giorni e notti e nella quale domina una dimensione psicologica e paesaggistica molto simile a quella terrena. Il Purgatorio si configura come una indicazione del percorso da seguire per uscire dalla condizione dell'errore; e riguarda tanto la prospettiva individuale quanto quella sociale.