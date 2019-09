Alighieri, Dante – “La Vita Nuova”

Dante – “La Vita Nuova”

Datazione, struttura, genere

La narrazione

Una nuova poetica e un nuovo pubblico

Simbolismo e allegorismo

è la prima opera di Dante; essa raccoglie una parte dei testi poetici composti dall’autore nella giovinezza, inseriti lungo un racconto in prosa.Quest’opera non narra solo la storia d’amore tra Dante e Beatrice, ma è anche un’opera ricca di emozioni.Nella conclusione l’autore promette di dedicare a Beatrice, in futuro, un’opera nuova e meravigliosa: la Divina Commedia.La Vita Nuova probabilmente è stata composta tra il 1293 e il 1295.Si suddivide in 42 capitoli, di cui uno brevissimo introduttivo, comprende: 25 sonetti, 3 canzoni compiute e due incomplete e una ballata.Ha la struttura di un prosimetro, cioè di un testo in cui si alternano poesia e prosa; può essere letta come una narrazione autobiografica ma anche come un romanzo, oppure come un testo mistico – simbolico.Dante in quest’opera, come in tutte le altre, ci vuole insegnare qualcosa, ci vuole dare degli insegnamenti e proprio per questo è un’opera didascalica.Nella Vita Nuova viene raccontata la vicenda più importante della giovinezza di Dante: l’amore per Beatrice.Però l’opera non è solo l’autobiografia della giovinezza di Dante, ma è anche piena di significati profondi, infatti ogni momento della narrazione è direttamente inserito in un sistema allegorico (simbolico).Nella Vita Nuova Dante non si limita a cantare l’amore per una donna, ma canta la donna in sé (). L’immagine dellaassume un senso teologico: Beatrice è colei che dà beatitudine, quindi è il tramite fra il mondo terreno e la verità divina.La Vita Nuova parte dalla descrizione della storia d’amore tra Dante e Beatrice e si evolve in un adesione ai temi del Dolce Stil Novo (descrizione della donna – angelo).Della nuova poetica fa parte la scelta del nuovo pubblico, infatti non è dedicata a un pubblico nobile ma a tutti.La Vita Nuova inizia simbolica e finisce allegorica.La parte in vita di Beatrice rappresenta l’affermazione del simbolismo medievale, infatti ella è la simbologia di qualcosa che vuole significare: la nobiltà d’animo, l’amore, l’onestà, la semplicità.Invece da morte Beatrice diventa l’allegoria della fede, della salvezza e dell’amore di Dio; il lutto per la morte di Beatrice contiene anche il lutto per la perdita di una forma di conoscenza.