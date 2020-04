Alighieri, Dante - Cultura integrata e Beatrice

Cultura integrata

Beatrice

Dante viene formato ad una cultura medievale dai francescani, ma nella cultura di Dante non vi era differenza fra filosofia, teologia e matematica (cultura integrata). Per essere un uomo della società bisognava essere formati: la cultura, tuttavia, era diversa dall’origine familiare. La cultura da nobiltà interiore: si è nobili per cultura, non per nascita.Dante era talmente intelligente per stare al mondo in un certo modo e non era nobile per nascita, ma perché si era formato.Il primo che si chiede chi sia è Giovanni Boccaccio, amico di Dante, nel 1346: per lui è esistita. Dante ci racconta di aver incontrato Beatrice ad una certa età: è la sua musa, la sua amata. È sempre elogiata nei canti di Dante e lo accompagna nel paradiso. Tutti hanno voluto cercare la biografia di Beatrice.Il suo nome è parlante: Beatrice, da beatrix, colei che da luce. Nome interessante per una musa.È esistita? Era una figura storica? O è poesia, l’ispiratrice della poesia?Non si saprà mai. Gli storici credono che Beatrice sia Bice Portinari, donna sposata che è morta prematuramente di parto. La Beatrice di Dante è veramente Bice? E ce ne importa qualcosa?A noi non aggiunge nulla se è esistita.Dante non ci dice la storia di Beatrice, perciò non è importante più lui. Per lui è importante il simbolo. Beatrice è diventata un punto di riferimento, tanto che tutte le figure femminili (muse di altri scrittori) della storia avranno determinate caratteristiche simili a Beatrice. Potrebbe anche essere un nome schermo per proteggere il vero amore di Dante. O anche la portatrice di luce in diverse epoche, come durante la dittatura nazifascista, quando viene “chiamata” per portare la luce.Creare un’immagine così duratura significa che Dante aveva una grande capacità di scrittura, e quindi di creare mondi.