Come recuperare gli esami nel secondo semestre se il primo è stato un disastro

Se siete matricole o meno non importa, ciò che accomuna la maggior parte degli studenti è la rincorsa continua degli esami. È frequente un po’ in tutti infatti un ritardo nella tabella di marcia, rappresentata dal piano di studi, e l’incessante corsa affannosa per totalizzare i crediti giusti per passare l’anno in corso senza strascichi. Ma come fare? Ecco alcuni consigli che potranno aiutarti.



Dare gli esami nell’ordine di successione dei corsi

Dare più esami vicini, ma mai nello stesso giorno

Studiare in itinere e mai alla fine

Fare meno esami ma da più crediti

Fare gli esoneri, se previsti

Informarsi sulle domande degli esami

Se non siete riusciti a dare tutti gli esami di un semestre nella sessione ad esso dedicata e ve li siete trascinati quindi in quello successivo,Quando passa troppo tempo infatti si rischia di dimenticare molto più in fretta gli argomenti rispetto a quelli trattati più di recente.Così, meno distanza fate passare dal corso all’esame, meno probabilità avrete di dimenticare tutto e di ricominciare lo studio da zero.Se siete coscienti di essere indietro sapete che dovete concentrare più esami ravvicinati in poche sessioni.Se riuscite, conformemente agli appelli fissati dai prof,sia per concedervi un po’ di riposo, sia per permettere alla mente di cambiare la materia e di recuperare le informazioni incamerate.L’importante èperché questa è una soluzione che può rivelarsi troppo faticosa, confusionaria e quindi alla fine controproducente!Una delle carte vincenti di ogni metodo di studio universitario per non ritrovarsi indietro è. In questo modo, studiando a poco a poco, si riescono a fissare meglio i concetti ed eventualmente ad accorpare in modo più tranquillo più esami da recuperare nelle sessioni.Una buona strategia per totalizzare un numero di crediti giusto per passare l’anno può essere quella di dare alcuni, anziché darne molti spezzettati di portata minore.Anche se la quantità di materiale da studiare per gli ‘esami grandi’ spaventa, tuttavia richiede meno fatica rispetto alla miriade di esami più piccoli.Quindi se dovete recuperare, sarebbe meglio valutare ancheMolti professori dispongono spesso lo svolgimento di unprima dell'inizio della sessione e quindi dell’orale vero e proprio. Il consiglio è di farli assolutamente, soprattutto poi se siete indietro, poiché gli esoneri oltre a snellire gran parte del materiale di studio, offrono anche la possibilità agli studenti di partire già da un voto che può comunque essere rifiutato se non soddisfacente.Chiedete ai vostri compagni di corso che hanno già superato gli esami che a voi mancano, su cosa vertono maggiormente le domande del professore, in modo da prepararvi in modo dae concentrarvi di più su quelli.