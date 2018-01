Versailles – description

Le château

Le jardin

Situé a 20 km environ de Paris, Versailles doit sa réputation à l’exceptionnel ensemble composé par le château, les jardins et le Trianon qui remontent au XVII siècle. Comme elle n’a pas subi beaucoup de transformations, la ville attirer tous les touristes qui évoquer les fastes des Bourbons et les premiers tumultes de la Révolution.Au début, il y avait seulement un château féodal, un village au pied et, aux alentours des marécages et des bois riches en gibier. Le roi de France, Louis XIII y venait souvent chasser.C’est Louis XIV, le Roi Soleil qui, dans la seconde moitié du XVII siècle décide de transformer le château en résidence royale. Les travaux à réaliser sont nombreux et énormes et l’œuvre entreprise par les architectes est gigantesque : on crée des collines, n transplante des forêts entières on draine les terrains avoisinants et, pour alimenter les nombreuses fontaines du jardin, on capte l’eau de la Seine qui coule en contrebas.A Versailles, le roi Louis XIV rassemble autour de lui toute la noblesse pour éviter des conspirations contre la monarchie ; en même temps, il encourage le jeu et le goût du faste pour ruiner ces aristocrates et les tenir à sa merci et donc sous son contrôle. De leur côté, les nobles (presque un millier) cherchent à être remarqués par le roi, source unique des faveurs et des pensions.Une sévère étiquette organise la vie de cette foule de grands seigneurs : pendant la journée se succèdent des réception, des conseils, des fêtes, des divertissements.Après l’exécution de Louis XVI en 1793, le mobilier du château est vendu et les collections royales transportées au Louvre. Avec le temps, le château se dégrade de plus en plus et on arrive même à envisager sa démolition.Une remise en état est entreprise après la Première Guerre Mondiale grâce à une contribution des Beaux-Arts et surtout à celle du riche américain J.D. Rockefeller: on nettoie les marbres et les peintures, on restaure les boiseries, on installe l’éclairage et le chauffage et on cherche à remeubler le château, en récupérant les meubles d’origine.Le château se compose de 700 pièces : la chapelle, les Grand Appartements (Galerie des Glaces, appartement du roi, appartement de la reine), les Petits Appartements, l’Opéra et toute une série de salons, chambres, antichambres et appartements destinés aux favorites du Roi.La Galerie des Glaces, longue de 75 mètres et large de 10, est éclairée pas dix-sept fenêtres auxquelles correspondent, sur le mur opposé, dix-sept panneaux de glace. Elle s’ouvre sur les jardins et reçoit la lumière du soleil couchant. Pendant les fêtes, la Galerie était éclairée par trois rangs de lustres en cristal. Partout, il y avait des fleurs et des orangers. Sous le règne de Louis XIV les meubles de cette pièce ainsi que les bacs pour contenir les plantes étaient en argent massif. C’est dans cette pièce qu’a été proclamé l’Empire allemand en 1871 et qu’à été signé le traité de Versailles le 28 juin 1919, mettant fin à la Première Guerre MondialeDevant le château, s’ étendent les jardins dont la surface est d’environ 100 ha. Il s’agit d’un jardin « à la française » d’une conception savamment ordonnée. L’allée centrale et les allées latérales sont bordées de statues et partout on trouve des bassins d’où émergent des jets d’eau et des statues. Un plan d’eau, appelé « Le Grand Canal » fut construit exprès pour organiser des régates vénitiennes et des batailles navales.Dans le parc, un peu à l’écart, Louis XIV fit construire un édifice revêtu extérieurement de porcelaine et qui servait uniquement pour des collations que le roi aimait prendre avec Madame de Montespan. Il s’agit du Grand Trianon. Bientôt, il fut transformé en « Trianon de Marbre » et c’est ici que Louis XIV se rencontrait avec Madame de Maintenon. Actuellement le Grand Trianon a été restauré et il est utilisé pour les réceptions officielles et l’accueil des chefs d’Etat étrangers.