Tourisme en France

Le Tourisme

Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent être des touristes ou des excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) et le tourisme se rapporte à leurs activités, qui supposent pour certaines des dépenses touristiquesPour parler de tourisme on doit prendre en consideration quatre paramètres importants :-Le goût de l’exotisme-La découverte d’autres cultures-L’argent disponible-Le temps, les infrastructures et des moyens de communicationLe tourisme est un moteur essentiel du progrès socioéconomique , en devenant un des acteurs du commerce international plus important ,même pour les pays en développements, grâce auquelon a la création d’emplois.Les pays émetteurs sont les pays ,dont la population part en vacance ( surtout les pays du Nord et plus riches ) .Les pays récepteurs sont les pays qui accueillent les touriste .France et Italie sont pays émetteurs et récepteursHistoriquement, le tourisme a d’abord été une pratique culturelle avant de devenir un phénomène de masse et de revêtir d’importants enjeux économiques. Le « Grand Tour » désignait au XVIIIe siècle le voyage initiatique d’un an, à travers l’Europe, des jeunes aristocrates britanniques.L’étape italienne et l’art classique étaient obligatoires et, à leur retour, les jeunes hivernaient sur la Côte d’Azur avant de passer les Alpes, créant, par exemple dans la région niçoise, une véritable colonie britannique et une nouvelle économie (Résidences, services, routes…dont la bien-nommée Promenade des Anglais). Ces jeunes voyageaient pour découvrir l’Europe mais aussi pour faire du lobbying auprès des grands de ce monde qu’ils rencontraient, tel était le double objectif du tourisme pour cette petite élite. Le tourisme tel que nous le connaissons émerge au cœur du XIXe siècle . Dans les années 1840, Thomas Cook crée des voyages organisés sur le territoire britannique. Son activité se développe grâce à l’Exposition universelle de Londres, en 1851, premier événement à susciter d’importants mouvements de populations pacifiques. En 1855, il organise un premier circuit touristique à travers l’Europe et, en 1868, il lance les premiers coupons d’hôtel. Une première croisière sur le Nil est organisée l’année suivante. Enfin, en 1874, il crée le chèque voyage. À l’orée du XXe siècle, l’entreprise Thomas Cook & Son apparaît comme un leader mondial du tourisme.Le tourisme en France est un secteur économique de ce pays. Il s'agit d'une activité importante. La France est devenue la première destination touristique au monde. L'attrait touristique de la France s'explique par le grand nombre et la grande variété des points d'intérêt, la diversité des paysages, la richesse du patrimoine oenogastronomique, historique, culturel et artistique, le climat tempéré et les facilités d'accès et d'infrastructures de transport, mais aussi par l'équipement important et varié du pays en structures d'accueil (hôtellerie, restauration, parcs d'attractions, etc.). Ainsi, chaque département français est un département touristique avec plusieurs points d'intérêt.L’Italie, après la Seconde Guerre Mondiale, figurait au premier rang des grands pays touristiques européens .Les motifs du voyage en Italie sont anciens. Au Moyen-âge c’est une terre de pèlerinage très fréquentée et des milliers de croyants affluent à Rome. Avec la Renaissance la Bella Italia devient la destination obligée des artistes ( peintres, sculpteurs, musiciens, …)Le Grand Tour qui comprend des étapes obligées à Rome, Naples, Venise, Florence, …est une façon de parfaire l’éducation de gentilhomme.Pro loco (du latin : en faveur d'un lieu) est le nom d'un réseau d'associations de bénévoles qui œuvre pour la promotion du tourisme local en Italie. En étroite collaboration avec l'administration locale, elles ont pour objectif l'élaboration et l'organisation d'événements culturels au niveau local afin de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel de la région.Le TCI a été créé afin de faire la promotion des valeurs des voyages. À cette fin, le TCI édite ses premières cartes touristiques . Le TCI est reconnu comme un important éditeur de cartes routières, livres, et de guides dont les plus importants sont :-Le Guide rouge (Guide rosse), en 23 volumes (un par région) imprimés sur papier bible s'attachant à la description des aspects géographiques, historiques, et culturels des villes italiennes et reconnu par le Ministère des biens culturels italiens comme répertoire officiel. Ils sont sans illustrations et proposent des parcours de visites.-Le Guide vert (Guide verdi), créé en 1980 comme une simplification du Guide rouge, avec des illustrations. Il est le plus vendu et diffusé.-Le Guide or (Guide oro), essentiellement illustré avec peu de texte (sous forme de légendes).-Le Guide jaune (Guide giale), bâti sur le modèle du Guide rouge, sans images, avec principalement des cartes topographiques et purement descriptifs sans propositions de parcours touristiques.Le TCI a également assuré la traduction et la publication de guides touristiques étrangers comme les Guides bleus français.