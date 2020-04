Le Grand Paris : projets et problèmes

À l’étroit entre ses murs, Paris a plusieurs fois été contraint de franchir les barrières de ses fortifications successives. Aujourd’hui il est confronté à un autre défi : sortir de ses limites du périphérique pour se transformer en tant que métropole mondiale, comme a su le faire Londres, à l’égal des grandes métropoles de la planète.Le XXI siècle sera celui des grandes métropoles. Des villes comme New York, Tokyo, Londres et Mexico s’hypertrophient de plus en plus et ce mouvement est mondial. La densification de la population est inéluctable si l’on veut conserver suffisamment de terres agricoles pour nourrir les nouvelles générations. Paris n’échappe pas à ce mouvement et même ce que l’on nomme « intra-muros » (= à l’intérieur des remparts) gagne des habitants après des décennies pendant lesquels il n’a fait qu’en perdre. D’autre part, la nuance entre les « vrais » parisiens et les habitants de la grande agglomération parisienne (11 millions d’habitants environ) sont totalement étrangères à la plus grande partie des touristes qui n’ont aucune sensation d’avoir franchi la frontière lorsqu’ils se rendent de Disneyland Paris à la Défense ou à Versailles L’idée du Grand Paris n’est pas une idée neuve, car déjà en 1936, le Front Populaire avait mis ce projet sur la table, mais le rapport favorable sur le sujet s’enlisa dans la déclaration de guerre de septembre 1939.L’idée est reprise en 1983 avec la mission « Banlieue 89 » confiée par le président François Mitterand à Roland Castro.En 2006, la création de la conférence métropolitaine, réunie à l’initiative de la mairie de Paris, marque le volonté des élus de la grande agglomération de travailler d’une façon cohérente.En 2007, l’État se saisit de la question et il lui donne une nouvelle impulsion lorsque Nicolas Sarkosy crée un secrétariat d’État chargé du Développement de la région capitale. Le but est de créer des pôles économiques qui doivent permettre à paris de mieux tirer parti de ses potentiel humain et économiques et la mise en place d’un réseau de transport chargé d’irriguer ce vaste ensemble sans, comme a été toujours le cas, obliger à des passages par Paris Centre. En effet, le réseau de transports en étoile est devenu un frein au développement de l’Île-de-France. Par conséquent, pour préparer la ville de demain, il faudra intervenir sur le logement, sur les fleuves et les cours d’eau, sur les espaces verts et sur le transport et la mobilité. Enfin, on se demande quelles seront les frontières du Grand Paris : les opinions sont partagées ; il y en a qui imaginent un espace qui irait de Rouen à Reims et d’autres pensent faire de la région de l’Île-de.-France le périmètre de référence. Cependant, le plus gros problème est celui de la concurrence et de la complémentarité des structures de décision : communes, intercommunalités, départements, région. Et a cela s’ajoute aussi les différentes convictions politiques ce qui ne rend pas facile la réalisation immédiate du projet.