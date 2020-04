François Ier et style Renaissance à Paris

François Ier et le style Renaissance à Paris

Sacré à Reims en 1515, François Ier décide que sa résidence officielle sera à Paris et il s’installe au Louvre en 1527. Il s’occupe alors de l’embellissement de la ville qui garde encore son aspect médiéval en apportant le nouveau souffle de la Renaissance. En effet, François Ier se lance dans l’expédition menée en Italie contre Charles Quint, empereur germanique et d’Espagne, qui toutefois c’est un échec pour lui.Fait prisonnier à Madrid, il doit verser une énorme rançon qui, en partie sera payée par les Parisiens. Une fois libéré, en 1527, il décide d’établir sa résidence officielle à Paris. Abandonné depuis plus d’un siècle par les rois de France, il retourne au Louvre. Tout d’abord, le vieux donjon du Louvre fait construire par Philippe Auguste est abattu et les portes de l’enceinte sont détruites, comme fin symbolique du Moyen Âge.Le roi entreprend, alors, la transformation du château fort en palais royal. Le chantier débute en 1546, un an avant la mort du roi. Le bâtiment est tout harmonie avec ses frontons finement sculpté,s la tribune des Cariatides de la salle de bal, ses sveltes colonnes et ses piliers. Fasciné par l’Italie, ami de Léonard de Vinci et protecteur des Lettres, le roi François Ier introduit peu à peu l’architecture Renaissance à Paris per l’entremise des chantiers royaux.Outre les transformations autour de sa résidence, il demande la construction d’un nouvel hôtel de ville, plus grand et plus élégant, pour remplacer la Maison aux Piliers d’Étienne Marcel, dont l’aspect est fort médiéval. Le nouvel édifice, dessiné par le même architecte italien qui avait dessiné le château de Chambord, sera incendié en 1871, durant la Commune, avant d’être reconstruit.À Paris la Renaissance s’impose lentement parce que l’esprit médiéval persiste. En effet, la grande majorité des maisons construites à cette époque ont encore un aspect fortifié et souvent elles ont des tourelles d’angle. Un exemple nous est donné par l’église Saint-Eustache, construite dans le quartier des Halles de 1532 à 1640 : elle reste gothique, même si ses lignes médiévale sont mélangées avec des colonnes grecques et romaines.Sous François Ier, le changement se fait surtout dans les esprits. Le roi fonde le corps des lecteurs royaux qui enseignent des matières jusqu’alors ignorées comme le grec et l’hébreu. Sur la rive gauche vivent les ecclésiastiques, les maîtres et les étudiants et les collèges se structurent et ils gagnent en notoriété. Paris devient ainsi la plus grande ville de l’Europe occidentale. L’impulsion artistique donnée à Paris par François Ier ne s’arrête pas à sa mort ; un exemple nous est donné par l’hôtel Carnavalet, riche en bas reliefs italianisants de la façade et la célèbre fontaine des Innocents de 1549 qui célèbre l’entrée solennelle d’Henri II dans la ville.