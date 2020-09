Création Europe Communautaire

Création de l'Europe Communautaire

Le but était la paix.Les péres de l'Europe étaient:-Ademauer-Bech-Beyen-Churchill-de Gasperi-Hallstein-Mansholt-Monnet-Schuman-Spaak-SpinelliLes étapes les plus importantes:-Création de l'OECE (Organisation européenne de coopération économique): de 1948 à 1961. Le but était ceux d'organiser la gestion de l'argent.-Création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier): de 1951 à 1992. Les pays partecipants à l'accord était la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.-Création de la CEE (Communauté économique européenne): de 1957 à 1992.-Création de la CEEA (Communauté européenne de l'énergie atomique): de 1957 à 2002.Les organes constitutionnels les plus importants sont:-La Commission européenne ---> son rôle est de proposer des lois, ses membres sont une équipe des commissaires (un par état membre) et le Président est Ursula von der Leyen.-Le Parlement européen ---> son rôle est de défendre les droits des citoyens de l'Union et le Président est David Maria Sassoli.-Le Conseil européen ---> son rôle est de coordiner les politiques européennes, ses membres sont des ministres nationaux des pays membres et le Président est Charles Michel.Les sièges institutionnelles sont:-Bruxelles (il y a le Conseil, la Commission et le Parlement)-Luxembourg (il y a la Court de Justice et le Tribunal)-Strasbourg (il y a le Parlement)