Radiazione elettromagnetica (2)

Radiazione elettromagnetica

lunghezza d'onda

frequenza

ampiezza

Energia e Frequenza

Forma di energia che viaggia nel vuoto alla velocità della luce (3.10^8 m/s) formando campi elettrici e magnetici tra loro perpendicolari.Si definisce(λ) la distanza tra due punti consecutivi in concordanza di fase (due minimi, due nodi o due massimi chiamati anche creste). È misurata in unità di lunghezze: m, cm, nm, Å.Si definisce(ν) il numero di creste che vengono osservate al secondo ovvero il numero di cicli subiti dall’onda nell’unità di tempo ovvero il numero di onde che passano per un punto in 1 sec.La frequenza si calcola come reciproco del periodo (1/T) e si misura in cicli/s o hertz (1 Hz = 1 vibrazione al secondo).Si definisce infineA dell’onda l’altezza di una cresta dell’onda o la profondità di una valle. L'ampiezza d'onda è quindi la distanza del massimo della cresta dall'asse di propagazione dell'onda. La sua unità i misura è il metro (o uno dei suoi sottomultipli).Un corpo nero è un assorbitore perfetto nel senso che assorbe tutte le radiazioni incidenti su di esso ed è anche un radiatore termico perfetto. Le variazioni di intensità e di lunghezza d’onda della luce emessa da un corpo riscaldato sono caratteristiche della radiazione del corpo nero. Il fenomeno di queste variazioni non era spiegabile secondo i principi della fisica classica (teoria elettromagnetica classica).