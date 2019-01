Proprietà Periodiche e Struttura Elettronica dell'atomo

Proprietà Periodiche e Struttura Elettronica

Struttura dell’atomo

Elettroni di valenza

Proprietà Periodiche : Carica Nucleare Efficace Z*

Proprietà Periodiche : Carica Nucleare Efficace

Le proprietà di un elemento dipendono dal numero atomico (Z). In una trasformazione chimica l’intorno di un atomo si modifica.: mentre il nucleo è poco accessibile, la nube elettronica risente dell’influenza dell’intorno chimico.Le proprietà chimiche dipendono dal numero di elettroni , in quanto essi sono sensibili al cambio dell’intorno atomico.n base alle configurazioni elettroniche, gli elettroni sono disposti attorno al nucleo in livelli energetici, corrispondenti a distanze medie dal nucleo variabili. Gli elettroni che si trovano nell’ultimo livello energetico (quindi quelli caratterizzati da numero quantico principale più alto) sono detti elettroni di valenza.Gli elettroni di valenza sono quelli che risentono del cambio dell’intorno chimico, quindi caratterizzano le proprietà chimiche dell’elemento.• dipende dal tipo di orbitale• dalla capacità degli elettroni che occupano gli orbitali più penetranti dischermarlo dal nucleoLa carica nucleare efficace, Z*, è la carica nucleare a cui un elettrone èeffettivamente soggetto a causa dell’effetto di schermo esercitato dagli elettroni più interni. La carica nucleare efficace in un periodo è crescente andando da sinistra verso destra. Passando da un periodo al successivo si ha una netta diminuzione di Z* dato che l’elettrone aggiunto si colloca a distanze relativamente grandi dal nucleo, la cui carica è ben schermata quindi dagli elettroni interni.