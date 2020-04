pH e scale cromatiche

Prerequisiti teorici e pratici

- pH: Il pH è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione acquosa e corrisponde al logaritmo negativo in base dieci della concentrazione degli H+.pH = - log 10 [H+] .- Indicatore: Gli indicatori sono sostanze organiche aventi la proprietà di assumere diverso colore quando vengono in contatto con un acido o con una base.Miscele di indicatori, opportunatamente dosati, assumono tonalità di colori differenti a seconda del valore del pH e, pertanto, sono utilizzabili per definire non solo il carattere acido e basico, ma anche misurare quantitativamente il grado di acidità.MATERIALI E STRUMENTI:Materiali=• Porta provette 7+7 ( con almeno 14 posti);• 14 provette.Strumenti=• 7 burette.Sostanze=• 7 sostanze aventi ognuna PH differente dalle altre;• Indicatore universale;• Indicatore di cavolo.Misure di sicurezza:• Indossare camice;• Guanti.Procedimento:Numerare le provette da 1 a 7 in modo da avere due provette aventi lo stesso numero (2 provette hanno il numero 1, 2 provette hanno il numero 2, etc.). Inserire nelle provette “1” 3 ml della prima sostanza prelevandoli dalla prima buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “2” 3 ml della seconda sostanza prelevandoli dalla seconda buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “3” 3 ml della terza sostanza prelevandoli dalla terza buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “4” 3 ml della quarta sostanza prelevandoli dalla quarta buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “5” 3 ml della quinta sostanza prelevandoli dalla quinta buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “6” 3 ml della sesta sostanza prelevandoli dalla sesta buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire nelle provette “7” 3 ml della settima sostanza prelevandoli dalla settima buretta e posizionare le provette all’interno del porta provette. Inserire in una provetta “1” 2 gocce di indicatore universale e nell’altra 3-4 gocce di indicatore di cavolo. E ripetere l’operazione per tutte le provette. Conoscendo il PH di ogni sostanza all’interno delle provette costruire una scala cromatica del PH dell’indicatore universale e dell’indicatore di cavolo basandosi sui colori che si trovano.Raccolta dati:Sostanza: PH:1 22 43 64 75 86 107 12Sostanza: Colore con indicatore universale:1 Rosso scarlatto2 Rosso vivo3 Caramello4 Verde5 Verde petrolio6 Azzurro7 BluSostanza: Colore con indicatore di cavolo:1 Rosa shocking2 Lilla3 Violetto4 Blu tenue5 Viola6 Verde petrolio7 VerdeElaborazione e analisi dei dati:PH: Colore con indicatore universale: Colore con indicatore di cavolo:2 Rosso scarlatto Rosa shocking4 Rosso vivo Lilla6 Caramello Violetto7 Verde Blu tenue8 Verde petrolio Viola10 Azzurro Verde petrolio12 Blu VerdePH: Colore della scala cromatica originale Indicatore universale:2 Rosa/Rosso4 Arancione6 Giallo sul verde7 Verde chiaro8 Verde10 Verde acqua12 Azzurro tendente al bluConclusioni scientifiche e pratiche:Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti perché siamo riusciti a costruire le scale cromatiche.