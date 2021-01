Video appunto: Nozioni di chimica analitica

Indice nozioni di chimica analitica

1 Teoria atomica e leggi quantitative1.1 La struttura della materia: atomi ed elementi1.2 Simbologia chimica1.3 Coefficienti stechiometrici e bilanciamento1.4 Le prime leggi della chimica1.4.1 Legge della conservazione della massa di Lavoisier (1789)1.4.2 Legge delle proporzioni definite e costanti (Proust 1799)1.4.3 Legge delle proporzioni multiple (Dalton 1803)1.4.4 Legge dei rapporti volumetrici gassosi definiti e costanti (Gay Lussac 1808)1.5 Pesi atomici e molecolari relativi: l’unità di massa atomica1.6 Nuclidi: numero atomico Z e numero di massa A1.7 La mole ed il Peso molare1.8 Il numero di Avogadro1.9 Calcolo delle quantità che reagiscono1.10 Composizione percentuale e formula di un composto1.11 Esercizi1.11.1 Bilanciamento1.11.2 Pesi (masse) relativi ed assoluti1.11.3 Mole, Peso molare e numero di Avogadro1.11.4 Elementi, Nuclidi (isotopi, isobari, isotoni) e Ioni1.11.5 Rapporti stechiometrici numerici e ponderali1.11.6 Quantità che reagiscono e reagente limitante1.11.7 Conversione ‘composizione percentuale/formula’2 Modelli atomici classici2.1 La struttura interna dell’atomo2.2 I modelli atomici di Thomson e Rutherford3 La radiazione elettromagnetica3.1 Modello ondulatorio e corpuscolare a confronto3.2 Le onde elettromagnetiche3.3 I parametri di un’onda e lo spettro elettromagnetico3.4 Spettri di emissione e di assorbimento3.5 I quanti di radiazione: fotoni4 Modelli atomici quantistici semiclassici4.1 Il modello atomico di Bohr4.2 Conferme sperimentali del modello di Bohr4.3 Il modello di Bohr-Sommerfeld: numero quantico secondario l4.4 Il numero quantico magnetico m4.5 Numero quantico di spin e principio di esclusione di Pauli5 Modelli atomici quanto-meccanici5.1 La natura ondulatoria della materia: De Broglie5.2 Natura ondulatoria della materia: interpretazione probabilistica5.3 La meccanica ondulatoria di Schrödinger5.4 La meccanica matriciale di Heisenberg5.4.1 Il principio di indeterminazione di Heisenberg5.5 L'equazione relativistica di Dirac5.6 Meccanica quantistica: interpretazioni5.6.1 Il microscopio di Heisenberg5.6.2 Principio di complementarietà e interpretazione di Copenaghen5.6.3 La probabilità quantistica ed il microscopio di Feynman5.6.4 L'effetto tunnel5.6.5 Il gatto di Schrödinger ed il principio di sovrapposizione degli stati5.6.6 Paradosso EPR: Entanglement e Nonlocalità5.6.7 La disuguaglianza di Bell e l’esperimento di Aspect5.6.8 Conclusioni6 Struttura atomica e caratteristiche chimiche6.1 Il riempimento degli orbitali6.1.1 Principio di minima energia6.1.2 Principio di esclusione di Pauli6.1.3 Principio di massima molteplicità di Hund6.2 Configurazioni elettroniche e Strutture di Lewis degli elementi6.3 Metalli e non metalli6.4 Energia di prima ionizzazione6.5 Affinità elettronica6.6 Altre informazioni utili nella tabella periodica7 I legami chimici7.1 Il legame covalente: Teoria di Lewis7.1.1 Raggio covalente7.1.2 Legame dativo e promozione elettronica7.1.3 La geometria delle molecole: teoria VSEPR7.1.4 Legame covalente polare: elettronegatività e momento di dipolo7.1.5 Molecole con elettroni spaiati e paramagnetismo7.1.6 Strutture di Lewis molecolari e carica formale7.2 Il Legame covalente: Teoria del legame di valenza (VB)7.2.1 Ibridazione orbitalica7.2.2 Risonanza o mesomeria7.2.3 Delocalizzazione elettronica7.2.4 Regole di risonanza7.2.5 Criteri di stabilità delle strutture risonanti7.2.6 Due esempi di risonanza: il gruppo carbossilico ed il gruppo peptidico7.3 Il legame covalente: Teoria dell’Orbitale Molecolare (MO)7.4 Legame ionico7.5 Legame metallico7.6 Legami intermolecolari e forze di van der Waals7.6.1 Forze di Keesom o interazioni dipolo-dipolo (effetto di orientazione)7.6.2 Forze di Debye o interazioni dipolo permanente-dipolo indotto (effetto di induzione)7.6.3 Forze di London o interazioni dipolo istantaneo-dipolo indotto (effetto didispersione)7.6.4 Repulsione di van der Waals a corto raggio e potenziale di Lennard-Jones7.6.5 Interazioni tra ioni e molecole neutre8 Costruzione dei composti e nomenclatura chimica8.1 Numero di ossidazione (nox) o stato di ossidazione (stox)8.2 Regole per la costruzione dei composti binari8.3 Principali composti binari8.3.1 Idruri8.3.2 Perossidi8.3.3 Ossidi8.3.4 Idracidi8.4 Composti ternari: Ossiacidi ed Idrossidi8.4.1 Acidi8.4.2 Idrossidi8.5 I Sali8.5.1 Processi di salificazione8.5.2 Dissociazione dei Sali8.5.3 Sali idratati8.5.4 Sali doppi8.5.5 Sali complessi8.6 Composti complessi e agenti complessanti8.6.1 Nomenclatura dei complessi9 Isomeria9.1 Isomeria costituzionale9.1.1 isomeria di catena9.1.2 Isomeria di posizione9.1.3 Isomeria di gruppo funzionale9.2 Stereoisomeria9.2.1 Isomeria conformazionale9.2.2 Isomeria configurazionale10 Stechiometria10.1 Bilanciamento delle reazioni chimiche10.2 Reazioni di ossidoriduzione10.3 Strategia di bilanciamento delle reazioni redox in forma molecolare10.3.1 Bilanciamento con numeri di ossidazione frazionari10.3.2 Reazioni redox di dismutazione o disproporzionamento10.3.3 Redox con più di due elementi che variano il nox10.4 Strategia di bilanciamento di reazioni redox in forma ionica netta10.5 Trasformazione di una redox proposta in forma molecolare in una redox in forma ionica10.6 Rapporti ponderali: calcolo delle quantità che reagiscono11 Stato gassoso11.1 Le leggi dei gas11.1.1 Legge di Boyle11.1.2 Legge di Charles o 1a legge di Gay-Lussac11.1.3 Seconda legge di Gay-Lussac11.1.4 Equazione di stato dei gas perfetti (Clapeyron)11.1.5 Equazione di stato dei gas reali (van der Waals)11.2 Cenni di teoria cinetica dei gas11.2.1 Distribuzione delle velocità - Maxwelliana11.3 Legge di Graham11.4 Legge di Dalton o delle pressioni parziali11.5 Temperatura critica12 Stato liquido12.1 Diffusione ed entropia12.2 Evaporazione e tensione di vapore12.3 Ebollizione12.4 Diagramma di stato13 Soluzioni13.1 Concentrazione di una soluzione13.2 Solubilità13.3 Elettroliti, non-elettroliti e grado di dissociazione13.4 Osmosi e Pressione osmotica13.5 Legge di Raoult13.5.1 Regola della leva13.5.2 Distillazione e diagramma lenticolare13.5.3 Soluzioni non ideali: deviazioni dalla legge di Raoult e azeotropi13.6 Innalzamento ebullioscopico ed abbassamento crioscopico13.7 Proprietà colligative14 Cinetica chimica14.1 Velocità di reazione14.2 Ordine, molecolarità e meccanismo di reazione14.2.1 Reazioni di primo ordine (cinetica di primo ordine)14.2.2 Reazioni di secondo ordine (cinetiche di secondo ordine)14.2.3 Reazioni di ordine zero (cinetiche di ordine zero)14.3 Determinazione dell’ordine di reazione14.3.1 Metodo dell’isolamento14.3.2 Metodo delle velocità iniziali14.3.3 Metodo dei tempi di dimezzamento.14.3.4 Uso dell’equazione cinetica integrata14.4 Costante di velocità specifica ed equazione di Arrhenius14.4.1 Determinazione dei parametri di Arrhenius14.4.2 Teoria degli Urti14.4.3 Teoria dello Stato di Transizione14.4.4 Altri fattori che influenzano la velocità di una reazione15 Equilibrio chimico15.1 Legge di azione di massa (legge di Guldberg-Waage)15.1.1 Costante di equilibrio (Kc Kp Kn Kχ)15.1.2 Posizione del punto di equilibrio15.1.3 Calcolo delle concentrazioni di equilibrio e Quoziente di reazione15.2 Equilibri chimici omogenei ed eterogenei15.3 Modificazioni di un equilibrio chimico: il principio di Le Chatelier16 Equilibri di dissociazione ionica16.1 Il prodotto ionico dell’acqua16.2 pH e pOH16.3 Calcolo del pH16.3.1 Calcolo pH per acidi e basi forti16.3.2 pH in soluzioni molto diluite di acidi (e basi) forti16.3.3 pH in soluzioni di acidi e basi deboli: kae kb (pka e pkb)16.3.4 Metodo semplificato per il calcolo del pH di acidi e basi deboli16.3.5 Calcolo del pH di acidi e basi deboli molto diluiti e/o molto deboli.16.3.6 pH in soluzioni di acidi e basi deboli poliprotici16.4 Indicatori di pH16.5 Idrolisi salina ed equilibrio di idrolisi16.5.1 Idrolisi basica16.5.2 Idrolisi acida16.5.3 Idrolisi acida di un catione metallico16.5.4 L’idrolisi come reazione acido-base di Brønsted16.5.5 Idrolisi neutra16.5.6 Idrolisi di un sale derivante da un acido debole e da una base debole16.5.7 Idrolisi di elettroliti anfoteri (anfoliti)16.6 Soluzioni tampone16.6.1 Equazione di Henderson-Hasselbach16.6.2 Meccanismo d'azione di una soluzione tampone16.6.3 Capacità tampone b ed efficienza di una soluzione tampone16.6.4 Limiti di applicabilità della relazione di Henderson-Hasselbach16.6.5 Calcolo delle concentrazioni delle specie chimiche di un tampone a pH noto16.6.6 Calcolo della Ka al punto di semiequivalenza16.7 Elettroliti anfoteri in soluzione16.8 Equilibri di solubilità e prodotto di solubilità kps16.8.1 Effetto dello ione comune16.8.2 Equilibrio di solubilità e precipitazione16.8.3 Equilibrio di solubilità, idrolisi e pH16.9 Equilibri di complessazione e costante di formazione dei complessi.16.9.1 Competizione tra equilibrio di complessazione ed equilibrio di solubilità16.9.2 Equilibrio di complessazione e pH16.10 Teorie Acido-base16.10.1 Acidi e basi secondo Arrhenius16.10.2 Acidi e basi secondo Brønsted16.10.3 Acidi e basi secondo Lewis16.11 Titolazione Acido-base16.12 Curve di titolazione16.12.1 Curva di Titolazione di un acido forte con una base forte16.12.2 Curva di Titolazione di una base forte con un acido forte16.12.3 Curva di Titolazione di un acido debole monoprotico con una base forte16.12.4 Curva di Titolazione di un acido debole poliprotico con una base forte16.13 Forza ionica e attività17 Elettrochimica: celle galvaniche17.1 Celle galvaniche (pile)17.1.1 La pila Daniell17.2 Rappresentazione schematica delle semicelle e diagramma di cella17.3 Classificazione delle semicelle17.3.1 Semicelle di prima specie (elettrodo Metallo-Ione metallico)17.3.2 Semicelle di seconda specie (elettrodo Metallo-Sale insolubile-Anione)17.3.3 Semicelle redox17.3.4 Semicelle a gas17.4 Potenziale di elettrodo17.4.1 Elettrodo standard ad idrogeno17.4.2 Potenziali standard di riduzione17.4.3 Serie elettrochimica17.4.4 Proprietà dei potenziali di riduzione E°17.5 Equazione di Nernst17.5.1 Potenziali dell’Idrogeno e dell’Ossigeno in funzione del pH17.6 Applicazioni dell’equazione di Nernst17.6.1 Pile a concentrazione17.6.2 Analisi potenziometriche17.6.3 Relazione tra Keq e fem (E°cella)17.6.4 Relazione tra Keq ed E° per reazioni non-redox17.7 Lavoro eseguito da una pila18 Elettrochimica: celle elettrolitiche18.1 Elettrolisi di sali fusi18.2 Elettrolisi di una soluzione contenente più ioni (precedenza di scarica)18.3 Tensione di decomposizione18.4 Sovratensione18.4.1 Applicazioni dei fenomeni di sovratensione18.4.2 Cause dei fenomeni di sovratensione18.5 Le leggi di Faraday18.6 Equivalente elettrochimico18.7 Fenomeni elettrochimici di interesse pratico19 Elementi di termodinamica chimica19.1 I sistemi termodinamici19.2 Funzioni di stato e di percorso19.3 Energia interna (E)19.3.1 Variazioni dell'energia interna E di un sistema chimico19.4 Entalpia (H) e termochimica19.4.1 Legge di Lavoisier-Laplace (1780)19.4.2 Legge di Hess (1840)19.5 Entropia (S), Energia libera (G) e criteri di spontaneità19.6 Previsioni sulla spontaneità di una reazione19.7 Energia libera e sistemi all'equilibrio19.7.1 Transizioni di fase: Regola di Trouton19.7.2 Transizioni di fase: Equazione di Clausius-Clapeyron19.7.3 Equazione di Clausius-Clapeyron e Legge di Henry19.7.4 Equazione di Clausius-Clapeyron e Legge di Raoult19.7.5 Energia libera e costante di equilibrio19.7.6 Equazione di Eyring (calcolo della costante cinetica)19.8 Relazione tra ΔG° e E°19.9 Dipendenza delle funzioni di stato dalla Temperatura: Calore Specifico19.9.1 Dipendenza dell’Energia interna da T19.9.2 Dipendenza dell’Entalpia da T: equazione di Kirchhoff19.9.3 Dipendenza dell’Entropia da T19.9.4 Dipendenza dell’Energia Libera da T19.10 ΔG° e ΔS° di mescolamento19.11 La costante di equilibrio K per temperature diverse da 25°C – Equazione di van’t Hoff20 Appendici20.1 Costanti di dissociazione acida e basica (a 25°C)20.2 Prodotti di solubilità (ordinati per anione) (a 25°C)20.3 Prodotti di solubilità (ordinati per catione) (a 25°C)20.4 Costanti di formazione dei complessi (a 25°C)20.5 pk di formazione parziali dei complessi (a 25°C)20.6 Funzioni termodinamiche di formazione (ΔH°f - ΔG°f - S°)20.7 Potenziali Standard di riduzione in volt (a 25°C e 1 atm)20.8 Elementi chimici (massa, configurazione elettronica, nox, etimo)20.9 Costanti fondamentali20.10 Unità di misura20.11 Nomenclatura