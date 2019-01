Legge di Henry

Considerazioni

Nel caso del solvente acqua , la legge di Henry può essere applicata solo per gas quali H2, O2, N2, CH, ma non potrà essere utilizzata per gas come HCl, NH3 o SO2 che reagiscono con H2O secondo le rex:HCl+ H2O --> H3O++ Cl-NH3+ H2O --> NH3++ OH-SO2+ H2O --> H2SO3Quando il gas interagisce chimicamente con il solvente, la sua solubilità è elevata e la soluzione risulta non ideale. Se, invece, il gas non interagisce con il solvente, la sua solubilità è generalmente piccola e la soluzione risulta ideale. La legge di Henry (che ricorda la legge di Raoult) è esprimibile anche in funzione della frazione molare del soluto:PG= cG. K cG= PG/ Kdove:PG= P del gas sovrastante la soluzione;cG = frazione molare del gas nella soluzione;K = cost., f(T)1. A T=cost, quindi, la solubilità di un gas poco solubile non dipende dal tipo di solvente, ma è direttamente proporzionale alla P del gas nella fase gassosa sovrastante la soluzione, essendo funzione solo del rapporto PG / K2. A P=cost, la solubilità diminuisce all’aumentare della T (un aumento di T, infatti, fa aumentare K)Applicazione:-Bottiglia chiusa di acqua frizzante è sotto pressione di CO2. Quando viene aperta la pressione cala di colpo e viene liberata CO2. (si formano bolle)