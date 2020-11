Legge di conservazione della massa

Definizione

La legge di conservazione della massa o legge di Lavoisier stabilisce che in ogni reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier è un chimico francese considerato il padre della chimica moderna poiché lui fu il primo a usare un approccio quantitativo quindi con l'uso di una bilancia, garantendo così un'oggettività e una costanza negli studi che effettuava.

Spiegazione della legge

In una reazione chimica la massa rimane la stessa quindi la materia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma.

Esempio

In una reazione tra 4 grammi di idrogeno e 32 grammi di ossigeno la massa totale dei reagenti corrisponde esattamente alla massa del prodotto finale, in questo caso l'acqua, che è di 36g.