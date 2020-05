Esperimento di laboratorio - Saggio alla fiamma

Obiettivi:• Saggio alla fiamma.Strumenti e sostanze:• Fornelletto• Ansa metallica• Piattini di vetro• Provetta• Porta provette• Vetrino Blu• Acido Cloridrico ( HCl )• Cloruro di Stronzio ( SrCl2 )• Cloruro di Litio ( LiCl )• Solfato di Rame Pentaidrato ( CuSo4 )• Cloruro di Calcio ( CaCl2 )• Cloruro di Potassio ( KCl )• Cloruro di Bario ( BaCl2 )Descrizione dell’ esperimento:Inseriamo una quantità a scelta di Acido Cloridrico ( HCl ) nella provetta.Questo lo utilizzeremo in seguito per pulire l’ansa metallica.Preleviamo, dall’apposito contenitore tramite l’ansa metallica, una quantità di Cloruro di Stronzio ( SrCl2 ) e la posizioniamo sopra la fiamma del fornelletto.Gli elettroni assumono energia e, tornando allo stato iniziale, la rilasciano sotto forma di radiazione luminosa.Così facendo si nota una piccola fiamma di colore rosso scarlatto a sprazzi (che scompare quasi subito).Puliamo l’ansa metallica bagnandola con l’Acido Cloridrico ( HCl ) e riscaldandola ancora finché il colore della fiamma precedente non svanisce.Ripetiamo questi passaggi per ognuno dei sali:Cloruro di Stronzio ( SrCl2 )- Rosso ScarlattoCloruro di Litio ( LiCl )- FuxiaSolfato di Rame Pentaidrato ( CuSo4 )- VerdeCloruro di Calcio ( CaCl2 )- Rosso AranciatoCloruro di Potassio ( KCl )- Rosino *Cloruro di Bario ( BaCl2 )- Giallastro*Se visto tramite un apposito vetrino blu si osserverà una fiamma di colore Violetto.Osservazioni e conclusioni:In questo esperimento abbiamo effettuato un saggio alla fiamma e abbiamo visto le reazioni di alcuni sali a contatto con una forte fonte di energia.