Complessi degli elementi del blocco d, velocità ed equilibrio

Complessi degli elementi del blocco d

Gli elementi del gruppo d (Fe, Cu, Cr etc) sono acidi di Lewis (elettrofili) in grado di instaurare legami covalenti con molecole che possono fungere da basi di Lewis (nucleofili) a formare dei complessi, alcuni di notevole importanza biologica come l'emoglobina e la vitamina B12. Molti di questi complessi sono colorati perché l’acido di Lewis coordina attorno a sé in una particolare geometra dei ligandi.Si chiami l'atomo del gruppo d atomo centrale, il quale si lega a vari ligandi, specie che vanno a occupare dei siti comportandosi da base di Lewis. Un ligando che occupa contemporaneamente più siti come nel complesso EDTA è detto agente chelante. N.B.: la caratteristica comune dei ligandi è di avere un doppietto elettronico, in forma di carica negativa o di doppietto solitario.Velocità ed equilibrio Un catalizzatore non agisce sulla variazione di energia libera, ma sull’energia di attivazione abbassandola di modo che più molecole raggiungano la soglia di attivazione, non modifica però la costante di equilibrio. Si prenda in esame infatti la seguente reazione: