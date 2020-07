Dalle molecole agli ecosistemi, ciclo del carbonio, dell'azoto e del fosforo

Ciclo del carbonio: Attraverso la fotosintesi, il carbonio viene fissato in molecole organiche nelle cellule degli organismi autotrofi. Tutti gli organismi eterotrofi invece ottengono il proprio carbonio consumano gli autotrofi o altri eterotrofi. Ciclo dell’azoto: La maggior parte degli organismi non può usare l’azoto in forma gassosa, viene così convertito attraverso la fissazione in una forma utilizzabile dalle piante.Invece altri microrganismi attraverso la denitrificazione rimuovono l’azoto dalla biosfera riportandolo nell’atmosfera.N.B.: l’eutrofizzazione è l’aggiunta di nutrienti a corpi idrici. Ciclo del fosforo: Il fosforo rappresenta lo 0,1% della crosta terrestre, ma è fondamentale per il DNA, l’RNA e l’ATP. Il fosforo passa dalle rocce ai viventi con un ciclo molto lento. L’attività umana rischia di causarne un accumulo eccessivo nei terrreni e nelle acque, con rischio di eutrofizzazione.Dalle molecole agli ecosistemi:• una popolazione è un gruppo numeroso di organismi della stessa specie;• le comunità sono costituite da popolazioni di molte specie diverse;• le comunità che condividono la stessa localizzazione geografica formano gli ecosistemi che scambiano energia e creano la biosfera della Terra.