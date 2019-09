Teoria sintetica dell'evoluzione

Meccanismi dell'evoluzione secondo la teoria sintetica

Darwin ha messo in particolare evidenza selezione e isolamento, l’ereditarietà e la variazione sono precisazioni successive, anche se Darwin le aveva abbozzate. Le prime tre sono necessarie e sufficienti perché l’evoluzione è la conseguenza logica che si ottiene se si ha un sistema di oggetti che si riproducono con degli errori (quindi introducono delle variazioni), e questi errori sono sottoposti a una selezione. Tutte le volte in cui c’è un sistema che si ripete e si riproduce introducendo delle varianti che poi sono selezionate, automaticamente è in evoluzione, è una conseguenza logica.Es. La lingua. Perché l’italiano di oggi è diverso da quello di Dante ? La nostra lingua si “riproduce”, attraverso la trasmissione ai figli, ma le parole vengono continuamente modificate, attraverso storpiature o influenze straniere. Durante la trasmissione c’è quindi l’introduzione di novità, novità che possono piacere o no e sono sottoposte a una selezione. Alcune passano alle generazioni dopo, altre no e dopo un po’ la lingua cambia. Questo è difficile da capire, da vedere, dal punto di vista biologico: non abbiamo degli esempi evidenti perché l’evoluzione è molto lenta. Abbiamo però molti esempi di evoluzione culturale e tecnica. Le macchine che circolano adesso non sono le stesse di trent’anni fa. Si parte da un modello base, in cui poi si introducono delle varianti. Se queste piacciono si diffondono. È quindi automatico che ci sia evoluzione se ci sono queste prerogative.Secondo la teoria sintetica, secondo la biologia moderna, l’evoluzione avviene perché abbiamo dei sistemi che si replicano, cioè gli organismi viventi. Ogni tanto si verificano delle novità (errore nella trasmissione) le quali poi vengono sottoposte alla selezione da parte dell’ambiente.Ci sono cinque meccanismi. I primi tre sono necessari e sufficienti perché ci sia evoluzione, gli ultimi due sono aggiuntivi ma comunque importanti:EreditarietàVariazione o variabilitàSelezioneIsolamentoDeriva