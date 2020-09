Caratteristiche degli organismi in natura

AUTOTROFI

Foto autotrofi

Chemio autotrofi

Eterotrofi

fagotrofi

saprotrofi

detritivori

Produttori

Consumatori

Decompositori

Gli organismi, in natura, si distinguono in:: sono in grado di produrre materia organica a partire da componenti inorganici, quindi praticano l’ “organicazione”. Questo processo richiede una fonte di energia e una fonte di carbonio. Gli organismi autotrofi si suddividono a loro volta in:a): sono degli organismi che adoperano la fotosintesi, cioè utilizzano la luce solare per produrre delle molecole organiche; questo processo è svolto in presenza o in assenza di ossigeno: nel caso in cui il processo è svolto in presenza di ossigeno prende il nome di fotosintesi clorofilliana, se è svolto in assenza di ossigeno il processo è definito fotosintesi batterica;b): sono degli organismi che utilizzano l’energia derivata dal legame chimico per la sintesi di energia, quindi praticano la chemiosintesi.: sono degli organismi che modificano la materia organica per i loro processi biologici; questi organismi si suddividono in:, sono organismi che ingeriscono la materia organica, come nel caso di animali e piante carnivore;, che assorbono la materia organica, come nel caso di funghi e animaliUn'altra classificazione degli organismi viventi è in:: che producono la sostanza organica da sé, come i vegetali;: sono organismi che si suddividono in: primari o erbivori, si nutrono direttamente dei produttori; secondari o carnivori, che si nutrono di altri consumatori; terziari o carnivori di secondo livello, che si nutrono di altri carnivori.: sono organismi che degradano la materia organica a composti inorganici, poi la rilasciano nell'ambiente dove viene nuovamente utilizzata dai produttori. I decompositori si alimentano a tutti i livelli, infatti si nutrono di produttori e consumatori primari, secondari e terziari.