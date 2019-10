Allopatrica e simpatrica

Speciazione allopatrica

Speciazione simpatrica

Il modello più ampiamente diffuso è quello noto come speciazione geografica o allopatrica (che ha luogo in una patria diversa, dal greco allos = altro, patra = patria). Secondo tale modello può verificarsi che popolazioni della stessa specie, tra cui sussistono scambi di geni, vengano suddivise in più sub-popolazioni per alcuni fenomeni naturali (deviazione di fiumi, formazioni di montagne), che costituiscono una barriera geografica: tali barriere fisiche finiscono con l’impedire il flusso genico così che le subpopolazione di dimensioni ridotte cominciano a divergere per effetto della deriva genetica .La divergenza genetica in alcuni casi può diventare così importante che, pur rimuovendo le cause di isolamento, gli individui delle subpopolazioni potrebbero non essere più in grado di accoppiarsi: oppure anche accoppiandosi potrebbero dar luogo a zigoti non vitali.Queste subpopolazioni vanno considerate come specie separate.La formazione di nuove specie secondo i biologi dell’evoluzione può avvenire anche in modo diverso e senza isolamento geografico. Si pensa che alcuni cambiamenti genetici possano condurre direttamente all’isolamento produttivo nella regione d’insediamento.Questo modello alternativo di diversificazione è definito speciazione simpatrica (ha luogo nella stessa regione) .Questo tipo di speciazione si è verificato più ampiamente per le piante che per gli animali: frequenteè stato negli Insetti e si ritiene sia alla base della grande varietà di specie di questi animali. Gli insetti vivono e si riproducono ad esempio su molte piante da cui ricavano sostanze nutritizie e da cui vengono attratti mediante colori, profumi e nettari. Tutti i cambiamenti che inducono l’insetto a lasciare questo ospite vantaggioso possono procurare l’isolamento ambientale dell’insetto che potrà evolversi in maniera differente in condizioni mutate.