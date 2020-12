Spine dendritiche e assone

). I dendriti rappresentano la principale zona di ricezione dei segnali, il principale input della cellula, come un’antenna ricevente. L’estrema ramificazione dei dendriti è chiaramente suggestiva della propensione dei neuroni a raccogliere informazioni da fontimultiple.Gli studiosi del campo analizzano in dettaglio l’estensione complessiva, la direzione, il livello di ramificazione dei dendriti dei neuroni di interesse, per dedurre o per aiutare a dedurre il tipo di processo in cui le cellule sono impegnate. L’assone è quel prolungamento sottile e solitario che nell’immagine si dirige verso il basso. L’assone è decisamente più difficile da rintracciare al microscopio, perché è più sottile, liscio, meno ramificato, per lo meno in prossimità del soma. È importante inoltre sottolineare che la parte iniziale dell’assone, lievemente più ampia, è chiamato cono diemergenza. ”. Dai dendriti partononumerosissime formazioni piccole, le spine dendritiche, che rappresentano punti di contatto con altri neuroni. Si deve svelare la natura delle porzioni di tessuto colorate poco o nulla. Il quesito istologico principale è: queste zone pallide sono prevalentemente occupate da cellule o loro parti oppure si tratta di una matrice extracellulare paragonabile a quella dei connettivi? Per rispondere al quesito si guarda un altro preparato del SNC, sempre colorato con il cresil-violetto, proveniente però dal midollo spinale. Sono visibili un certo numero di cellule didimensioni davvero notevoli (guardare la scala nell’immagine): sono speciali cellule nervose dette motoneuroni, direttamente responsabili della contrazione dei muscoli scheletrici.