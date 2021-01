Video appunto: Permeabilità della membrana

Permeabilità della membrana

La membrana permette o meno il passaggio delle molecole: l'acqua può passare per diffusione secondo osmosi pur essendo una molecola polare, essendo di piccole dimensioni, anche se a velocità bassissima (infatti in molte cellule ci sono le acquaporine che permettono di accelerare la diffusione dell’acqua per soddisfare il fabbisogno della cellula); allo stesso modo si diffondono piccole molecole di gas (CO2, N2, O2,) e piccole molecole non cariche come urea ed etanolo.Al contrario, molecole di grandi dimensioni, particelle cariche e altre molecole non possono passare liberamente attraverso la membrana ma solo attraverso dei canali.Abbiamo quindi:• Trasporto passivo: è possibile la diffusione secondo gradiente senza dispendio di energia.- diffusione facilitata: non c'è dispendio di energia ma le molecole passano attraverso dei trasportatori, delle proteine integrali, invece che direttamente attraverso la membrana vera e propria;• Trasporto attivo: il passaggio di molecole va contro il verso di osmosi, questo va a consumareenergia, generalmente ATP (esempio pompa sodio potassio, una pompa canale che permette di eliminare gli ioni Na, la cui concentrazione è inferiore all'interno della cellula che all'esterno, e di pompare all'interno della cellula ioni K, la cui concentrazione viceversa è maggiore all'interno che all'esterno).