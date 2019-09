Mitocondri e respirazione cellulare

La cellula usa il glucosio come combustibile. È come quando noi bruciamo la carta (che è fatta di cellulosa, che è fatta di glucosio). Queste due combustioni sono uguali, producono le stesse cose. Noi però non bruciamo perché la combustione è lenta e graduale. Quando il glucosio brucia si trasforma H2O e CO2, ma per farlo ha bisogno di energia. La respirazione cellulare equivale a bruciare la carta, ma non è realizzata in un unico passaggio, ma in decine di passaggi diversi. La respirazione cellulare ha quindi molte fasi. Le prime avvengono nel citoplasma, dove alcuni enzimi iniziano a trasformare il glucosio in acido piruvico, che è la metà del glucosio (da ogni molecola di glucosio se ne ottengono due di acido piruvico). Questa fase si chiama glicolisi, letteralmente “rottura del glucosio”. A questo punto l’acido piruvico entra nel mitocondrio, dove ci sono tanti enzimi, posizionati uno dopo l’altro come una catena di montaggio nelle creste dei mitocondri, in modo da eseguire tutti i passaggi nel giusto ordine. Essi tagliano il glucosio un po’ alla volta, in modo che l’energia si liberi piano piano. La membrana è ripiegata su se stessa per farci entrare più enzimi possibile, per bruciare più glucosio possibile. Alla fine di questo ciclo rimangono acqua e anidride carbonica. E l’energia ? In effetti viene prodotta anche una terza molecola, l’ATP, il vero scopo di questo processo. Ma da dove salta fuori ? essa deriva da una molecola simile, l’ADP.ATP: 3 gruppi fosforici, ovvero gruppi di atomi che ne contengono uno di fosforo.ADP: 2 gruppo fosforici.L’ATP serve a legare le molecole fra loro per produrre proteine etc… Prendiamo il caso delle molecole: per formarle bisogna mettere insieme un certo numero di amminoacidi, ma essi non si uniscono dal nulla, serve energia, fornitagli appunto dall’ATP.È questo che fa l’ATP. Esso viene prodotto nei mitocondri e poi cede gruppi fosforici alle molecole, trasformandosi in ADP. L’energia contenuta in un gruppo fosforico infatti è quella necessaria a consentire l’unione delle molecole. L’ADP poi torna nel mitocondrio e si “ricarica” tornando ATP. Questo processo fa parte dell’anabolismo, perché si mettono insieme le molecole di amminoacidi.